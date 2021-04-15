Kanadalı vekil, Avam Kamarası oturumuna yanlışlıkla çıplak bağlandı

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Kanada Avam Kamarası'nın çarşamba günü internet üzerinden gerçekleştirilen oturumunda bir Liberal milletvekilinin kamera karşısında tamamen çıplak olduğu görüldü.

William Amos isimli vekil, diğer parlamento üyeleri konuşurken bir masanın arkasında ve Quebec ile Kanada bayraklarını ortasında çıplak görüldü.

Yerel basına e-posta ile açıklamada bulunan Amos, "Bu şanssız bir hataydı. Kamerayı koşudan döndükten sonra iş kıyafetlerimi giyerken açık unutmuşum. Farkında olmadan yarattığım dikkat dağınıklığı nedeniyle Avam Kamarası'ndaki tüm meslektaşlarımdan özür diliyorum" yazdı.

Amos, "Bu gerçekten bir hataydı ve bir daha olmayacak" dedi.

Bloc Québécois parti denetmeni ve milletvekili Claude DeBellefeuille konuyla ilgili olarak, "Özellikle erkek üyelere ceket ve kravatın zorunlu olduğunu hatırlatmak gerekebilir; ama tabii gömlek, iç çamaşırı ve pantolon da zorunlu" dedi.

DeBellefeuille, "Üyenin fiziksel durumunun çok iyi olduğunu gördük ancak bence vekilleri dikkatli olmaları ve kameralarını iyi kontrol etmeleri konusunda uyarmalıyız" diye konuştu.