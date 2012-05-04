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Yaşam

Kanadalı Urria, 2 yaşında 'Üstün Zekalılar' arasına girdi

2 yaşındaki Anthony Popa Urria Üstün Zekalılar Topluluğu'nun (Mensa) üyesi oldu

04 Mayıs 2012 14:20

Kanada'da yaşayan 2 yaşındaki Anthony Popa Urria, Üstün Zekalılar Topluluğu'nun (Mensa) en küçük üyelerinden biri oldu.

Alfabeyi tersten de ezbere okuyabilen, bine kadar sayabilen ve Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin isimlerini bilen Urria'nın IQ seviyesinin 154 olduğu sanılıyor.

6 aylıkken alfabedeki harfleri birbirinden ayırt etmeye başlayan Urria, Calgary kentinde yaşıyor.

İngilizce, İspanyolca ve Romence konuşabilen Urria, bu yıl Mensa'ya katılan ikinci 2 yaşındaki çocuk oldu.

Mart ayında Amerikalı Emmelyn Roettger, üçüncü doğumgününden bir ay önce topluluğa katılmıştı.

Washington'da yaşayan Roettger'in IQ seviyesi ise 135. Normal zeka katsayısı, 90-110. 140 ve üzeri zeka katsayısına sahip dahiler ise dünya nüfusunun sadece yüzde 2'sini oluşturuyor.

İngiltere'de 1946 yılında Roland Berril ve Lance Ware tarafından kurulan Mesa, IQ seviyesi yüzde 2'lik dilime girenleri üyeliğe kabul ediyor. Mensa'nın 100 ülkede 100 binden fazla üyesi var.

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Anthony Popa UrriaKanada

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