Kanadalı tenisçi Bouchard'dan tepki çeken paylaşım: Keşke bir erkek arkadaşımla karantinaya girseydim

Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, sosyal medyada tartışma yaratan bir açıklamaya imza attı.

Eugenie Bouchard, yeni tip Koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Şikâyet ettiğimden değil ancak bir erkek arkadaşımla karantinaya girseydim daha eğlenceli olurdu gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı ve yüzlerce mesaj aldı.

Bir ara 5. sıraya kadar yükseldiği dünya sıralamasında 328'e kadar gerileyen Bouchard, daha önce de sosyal medya üzerinden erkek arkadaş aradığını belirtmiş ve 2017 yılında bu şekilde bir kişiyle yemeğe çıkmıştı.

Ünlü tenisçi daha önce yaptığı açıklamada tenisi bıraktıktan sonra modellik yapabileceğini açıklamıştı.