Kanadalı şef 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetini dilekçedeki yazıyı analiz ederek 19 yıl önce çözmüş

12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetinin katillerinin baba Nezih Çinkitaş ve eşi Şehriban Çinkitaş olduğu 19 yıl sonra belirlendi. 2001 yılında Kanadalı bir polis şefi, Ankara’da Türk polisine yazı analizi dersi verdiği sırada katilin baba Nezih Çinkitaş olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla’nın haberine göre, Babanın, katilin bulunması için emniyete yazdığı dilekçe Kanadalı şefe gösterildi. Şef, yazıyı analiz edip, ‘Katil baba’ dedi. Fakat delil olmadığı için Nezih Çinkitaş tutuklanamadı. 19 yıl sonra DNA izi bulundu ve babanın katil olduğu kanıtlanmış oldu