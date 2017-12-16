T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kanadalı milyarder ile eşinin 'şüpheli ölümü'

3.2 milyar dolarlık servetiyle Kanada'nın en zenginleri arasında yer alan Sherman ile eşi evlerinin bodrumunda ölü bulundu

16 Aralık 2017 20:01

Kanada'nın en zenginleri arasında yer alan milyarder Barry Sherman ile eşi Honey Sherman, evlerinin bodrum katında ölü bulundu. Polis, milyarder çiftin ölümünün 'şüphe uyandırdığını' söyledi.

Barry Sherman, dev ilaç şirketi Apotex'in kurucu başkanı. Şirket, dünyanın dört bir yanına patent dışı ilaçlar satıyordu. Sherman aynı zamanda ülkenin önde gelen hayırseverlerinden biri olarak tanınıyordu.

Cuma akşam saatlerinde bir açıklama yapan Toronto polisi, eve zorla girildiğine ilişkin bir bulguyla karşılaşmadıklarını söyledi. Kanada basınındaki haberlere göre, bu aşamada soruşturma kapsamında aranan bir şüpheli bulunmuyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve birçok siyasi çiftin yakınlarına taziyelerini ileterek, ailenin yardımseverliğini vurguladı.

Öte yandan çifti evin bodrumunda ölü bulan polis, karşılaştıkları koşulların "şüphe yarattığını" belirtti. Kanada basınında yer alan bazı haberlere göre, kısa süre önce lüks evlerini satılığa çıkaran çiftin cansız bedenlerini bulan, emlakçılarıydı.

Haberlerde, emlakçının Sherman çiftinin evini kiracı adaylarına göstermek için hazırlıklar yaptığı belirtildi.

Çiftin dört de çocuğu vardı.

Sherman'ın başında olduğu ilaç şirketi Apotext 1974'te kurulmuştu. Şirket kendilerini dünyanın en büyük yedinci ilaç üreticisi olarak nitelendiriyordu. Ekonomi dergisi Forbes, Sherman'ın kişisel servetinin 3.2 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER

barryhoneyshermankanadaapotex

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24