Kanadalı milyarder ile eşinin 'şüpheli ölümü'

Kanada'nın en zenginleri arasında yer alan milyarder Barry Sherman ile eşi Honey Sherman, evlerinin bodrum katında ölü bulundu. Polis, milyarder çiftin ölümünün 'şüphe uyandırdığını' söyledi.

Barry Sherman, dev ilaç şirketi Apotex'in kurucu başkanı. Şirket, dünyanın dört bir yanına patent dışı ilaçlar satıyordu. Sherman aynı zamanda ülkenin önde gelen hayırseverlerinden biri olarak tanınıyordu.

Cuma akşam saatlerinde bir açıklama yapan Toronto polisi, eve zorla girildiğine ilişkin bir bulguyla karşılaşmadıklarını söyledi. Kanada basınındaki haberlere göre, bu aşamada soruşturma kapsamında aranan bir şüpheli bulunmuyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve birçok siyasi çiftin yakınlarına taziyelerini ileterek, ailenin yardımseverliğini vurguladı.

Öte yandan çifti evin bodrumunda ölü bulan polis, karşılaştıkları koşulların "şüphe yarattığını" belirtti. Kanada basınında yer alan bazı haberlere göre, kısa süre önce lüks evlerini satılığa çıkaran çiftin cansız bedenlerini bulan, emlakçılarıydı.

Haberlerde, emlakçının Sherman çiftinin evini kiracı adaylarına göstermek için hazırlıklar yaptığı belirtildi.

Çiftin dört de çocuğu vardı.

Sherman'ın başında olduğu ilaç şirketi Apotext 1974'te kurulmuştu. Şirket kendilerini dünyanın en büyük yedinci ilaç üreticisi olarak nitelendiriyordu. Ekonomi dergisi Forbes, Sherman'ın kişisel servetinin 3.2 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.