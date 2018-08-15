Kanadalı iş adamı McCluskey: Türk ekonomisi, çok daha önemli bir ekonomi olacak

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de yatırımları bulunan Kanadalı maden şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO\'su John McCluskey, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye\'nin ekonomik gücü olan bir ülke olduğunu kaydeden McCluskey, \"Birçok yorumcunun da son 10 yıldır söylediği gibi, Türk ekonomisi bugün olduğundan çok daha önemli bir ekonomi olacak. Amerika, uzun vadede Türkiye\'yi bir dost olarak yanında görmek isteyecektir\" dedi.

Çanakkale\'nin Kirazlı bölgesinde altın madeni yatırımı bulunan Alamos Gold\'un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO\'su John McCluskey, Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeleri Kanada\'da katıldığı bir televizyon programında değerlendirdi. McCluskey, Türkiye ekonomisine güvendiklerini ve yatırımların süreceğini açıkladı. Son 9 yılda Türkiye\'ye 100 milyon Amerikan doları yatırımda bulunduklarını belirten McCluskey, \"İlk projemize ilişkin inşaat iznimizi de daha yeni, bir iki hafta önce aldık. Şu anda üretimde değiliz. 2020 gibi üretim gerçekleştireceğimizi öngörüyorum. Vurgulamam gerekir ki madencilik sektöründe çok ama çok uzun vadeli bir yaklaşımınız olmalıdır. Çeyrek dönemdeki gelişmeler, iş planlarınızı etkilememelidir\" diye konuştu.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan ekonomik gerilimi de değerlendiren John McCluskey, \"Türkiye kalkınmakta olan, ekonomik gücü olan bir ülke. Uzun süredir parçası olduğu Avrupa Birliği ticaret mekanizması içerisinde en önemli 6\'ncı ekonomi. Oradaki faaliyetlerde son derece entegre olmuş haldeler. Amerikalıların da elinde yüzlerce milyonluk değerde Türk varlıkları tahvilleri bulunuyor. Kesinlikle Türkiye\'nin kötü bir durumda olmasını istemeyeceklerdir. Türkiye, Kanada ekonomisinin yarısı kadar ekonomiye sahip bir ülke. Ancak nüfus 80 milyon olunca, Türkiye bugün nerede sorusundan ziyade, gelecekte nerede olacağı sorusu önem kazanıyor. Birçok yorumcunun da son 10 yıldır söylediği gibi, Türk ekonomisi bugün olduğundan çok önemli bir ekonomi olacak. Amerika, uzun vadede Türkiye\'yi bir dost olarak yanında görmek isteyecektir. Türkiye\'nin Batı karşıtı bir noktaya sürüklenmesi, Batı\'nın bu ülkeyi karşısına alması, Batı\'nın çıkarına değil. Rusya veya Çin gibi Batı karşısında olmasını istemeyeceklerdir, buna izin vermeyeceklerdir\" dedi.

John McCluskey, kendilerini Türkiye\'de güvende hissettiklerini de kaydederek, \"Türkler inşaat konusunda olağanüstü başarılılar. Bu konuda dünyada Türkler kadar yetkin ve becerikli bir ülke yok. Bu yüzden bu konuda kendimizi çok güvende hissediyoruz Türkiye\'de\" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI