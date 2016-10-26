Kanadalı huzurevi hemşiresi, 8 cinayetle suçlanıyor

Kanada'nın Ontario eyaletinde, eskiden huzurevlerinde çalışan bir hemşire, 8 hastasını öldürmekle suçlandı.

49 yaşındaki Elizabeth Tracey Mae Wettlaufer Salı günü mahkemeye çıkarıldı.

Wettlaufer "kasten adam öldürmek" suçlamasıyla yargılanıyor.

Beşi kadın, üçü erkek olan kurbanların 75-96 yaş aralığında olduğu ve Wettlaufer'in çalışmış olduğu iki huzurevlinde kaldıkları belirtildi.

2007-2014 yılları arasında hayatını kaybeden hastalardan 7'sinin ölümcül dozda ilaçla öldürüldüğü belirtildi.

Polis cinayetlerin neden işlenmiş olabileceğine dair yorum yapmadı.