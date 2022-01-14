Kanadalı eyalet yetkilisi, önlemleri reddettikten bir gün sonra Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu

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Kanada'nın Saskatchewan Eyalet Başbakanı Scott Moe, bölgede vakalar yükselirken daha sert Koronavirüs önlemleri alınmasına karşı çıktıktan bir gün sonra Covid-19'a yakalandığını öğrendi.

Twitter üzerinden antijen testinin fotoğrafını paylaşan Moe, "İyi hissediyorum ancak önümüzdeki beş gün boyunca kendimi izole edip evden çalışacağım" dedi.

Moe, açıklamayı Omicron varyantına rağmen toplanmalara kısıtlama getirmeyeceklerini duyurduktan bir gün sonra yaptı.

Eyalet Başbakanı, gazetecilere; "Kanada'nın diğer bölgelerinde ne yapılıyor bilmiyorum. Toplanmaları yasaklamaktan çok daha yoğun önlemler alan bölgelerde bile vaka artışı görüyoruz" dedi.

Birçok diğer Kanada eyaletinin aksine Saskatchewan'da konferanslar ve hokey turnuvalarına hala izin veriliyor.