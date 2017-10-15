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Dünya

Kanadalı esir: Karıma tecavüz edildi, çocuğum öldürüldü

İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Afganistan’da esir tutulan Kanada vatandaşı Joshua Boyle, çocuğunun öldürüldüğünü ve eşine tecavüz edildiğini söyledi

15 Ekim 2017 20:51

İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Afganistan’da esir tutulan Kanada vatandaşı Joshua Boyle, çocuğunun öldürüldüğünü ve eşine tecavüz edildiğini söyledi. Joshua Boyle, kendisini ve ailesini kaçıran insanların ‘ahmaklıklarını’ kınadığını ve beş yıllık işkencenin ardından ailesi için bir ‘sığınak inşa etmeyi’ umduğunu belirtti.
Beş yıldır ailesiyle beraber esir olarak tutulan Kanadalı Joshua Boyle, Taliban bağlantılı militanların eşini ve kendisini kaçırdıklarını, eşine tecavüz ettiklerini ve esir altındayken doğan çocuğunu öldürdüklerini iddia etti.
Çarşamba günü Pakistan askeri hükümetinin kurtarma operasyonunun ardından Toronto havaalanına gelen ailenin son durumu hakkında Joshua Boyle, Taliban tarafından kontrol edilen ve herhangi bir ‘sivil toplum kuruluşunun, yardım görevlisinin ve hükümetin’ erişemediği bir bölgedeki insanlara yardım götürürken kaçırıldıklarını söyledi.
Caitlan Coleman ve üç çocuğuyla beraber salıverilmesinin ardından, Boyle ile ilgili birkaç soru ve kargaşa ortaya çıktı. Coleman’ın babası Boyle’un Afganistan ziyaretini kınadı. Jim Coleman ABC Haber’le yaptığı röportajda ‘Bana göre hamile eşini bu şekilde tehlikeli bir yere götürmek mantıksız bir karar’ ifadesine yer verdi. Aynı röportajda Coleman, Boyle’un ABD askeri uçağına binmeyi reddetmesine anlam veremediğini belirtti.

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