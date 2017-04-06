Kanadalı çifte üçüncü kez piyango çıktı

Kanadalı bir çift, 8,1 milyon Kanada doları (yaklaşık 22,5 milyon Türk Lirası) değerinde ikramiye kazandı.

Bu, çifte çıkan ilk ikramiye değil.

Barbara ve Douglas Fink çiftine 1989 ve 2010 yıllarında da piyango vurmuştu.

Ancak piyango kuruluşundan yapılan açıklamaya göre, Kanada'nın batısında Şubat ayındaki çekilişte verilen ikramiye şimdiye kadarkilerin en büyüğüydü.

Alberta Eyaleti'nin başkenti Edmonton'da yaşayan çift parayı çocuklarının geleceği için kullanacaklarını söylüyorlar.

Barbara Fink piyango kuruluşundan yetkililere yaptığı açıklamada "Aile önce gelir" diyor. "Kızlarımız ve torunlarımızın geleceğinin güvence altına alındığından emin olmak istiyoruz."

Paranın bir kısmını ise seyahat etmek ve ev satın almak için harcayacaklar.

Douglas Fink "Barbara yeni bir ev istiyor, yeni bir ev alacağız" diyor.

Douglas Fink 1989 yılında 4 arkadaşıyla 128 bin Kanada doları tutarında (yaklaşık 353 bin T.L.) ödülü paylaşmıştı. 2010'da ise çift 100 bin Kanada doları, yani 275 bin T.L. tutarında ödül kazanmıştı.

Bu sefer altı rakamı da doğru tahmin eden iki bilet sahibinden biriydiler.

Diğer kazanan biletin Kanada'nın Ontario eyaletinde satıldığı belirtiliyor.

Barbara Fink ödülü kazandıklarını anladığı sırada eşinin iş için şehir dışında olduğunu söylüyor. Eşini telefonla aramaya çalışıyor, ancak eşi Douglas yanıt vermiyor.

"Telefonu açmadı, o nedenle beş dakika daha bekledim ve tekrar aradım.

"Bu sefer cevap verdi. Ona 'Yine başardım' dedim."