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Çevre

Kanadalı bilim adamından ümit veren buluş

Prof. David Keith başkanlığındaki araştırma ekibi, havaya bırakılan karbondioksit gazlarını tutan yeni bir cihaz icat etti

30 Eylül 2008 03:00

Kanada'nın Alberta eyaletindeki Calgary Üniversitesi bilim adamlarından Prof. David Keith başkanlığındaki araştırma ekibi, havaya bırakılan karbondioksit gazlarını tutan yeni bir cihaz icat etti. Ekip tarafından icat edilen cihaz, atmosfere karbondioksit gazı bırakan tüm araç, makine ve uçağa takılabilme özelliğine sahip...

 

Montajının ve kullanımının kolaylığının yanı sıra, pahalı olmayacağı belirtilen cihazın, sera gazları sorununa büyük oranda çözüm sağlayacağına dikkat çekiliyor. Calgary Üniversitesi'nde iklim değişikliği uzmanı olarak görev yapan Prof. Keith, "Özellikle imalat sanayinde bugüne dek CO2 gazlarının yayılmasını önleyen teknolojilerin kullanımı, pahalı olmaları nedeniyle çok yavaş ilerledi. Artık bu sistemle CO2 üreten her araç ve uçağı kontrol etmek mümkün olabilecek" dedi.

 

İcadın, bugüne dek bilinen CO2 yakalama sisteminden farklı olarak "hava yakalama ve CO2 depolama (air capture and CO2 storage)" aslına dayandığını anlatan Keith, "Bu sistem, özellikle uçaklarda ve ulaşım sektöründe yeni buluşların da önünü açacak" dedi.

Prototip sistemle, 1 yılda 20 ton CO2 depoladıklarını açıklayan Keith, "Daha önce soruna çözüm için nükleer veya rüzgâr enerjisi önerilirdi. Şimdi bunlara ek olarak yeni sistemi sunuyoruz" diye konuştu

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