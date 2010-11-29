-KANADALI AKTÖR LESLIE NIELSEN ÖLDÜ FORT LAUDERDALE (A.A) - 29.11.2010 - ''Çıplak Silah'' filmleriyle tanınan Kanada doğumlu Amerikalı aktör Leslie Nielsen, 84 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri, zatürree tedavisi gören Nielsen'in Ft.Lauderdale'deki evine yakın bir hastanede dün öldüğünü açıkladı. Nielsen, New York'ta 150 canlı televizyon programına çıktıktan sonra 1950'lerin ortasında Hollywood'a ge ldi. Başlangıçta ciddi bir aktör olarak tanınan Nielsen'in muzip karakteri, 1980'de ''Airplane'' filmiyle öne çıkmaya başladı. Film o dönemde büyük gişe yaptı.