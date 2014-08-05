'Kanadalı ajanları yakaladık'

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, Kevin Garratt ve Julia Dawn Garratt isimli Kanada vatandaşlarının kuzeydeki Dandong kentinde yakalandığını duyurdu.
Kuzey Kore sınırındaki Dandong'da bir kafeterya işleten Kanadalı çift, "askeri sırları çalmakla" suçlanıyor.
Kanadalı gazete "Globe and Mail", casuslukla suçlanan Garratt çiftinin kafeteryasının Çin'i Kuzey Kore'ye bağlayan Dostluk Köprüsü'ne baktığını yazdı. Dandong çevresi, Çin'in "askeri açıdan hassas bölgeleri" arasında yer alıyor.
Kanada Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "gelişmelerin takip edildiği" belirtildi.
Kanada hükümeti Ulusal Araştırma Konseyi'ne geçen hafta düzenlenen sanal saldırıdan Çin'i sorumlu tutmuştu. Kurum bünyesinde havacılık, astrofizik, enerji, sağlık ve güvenlik alanında araştırmalar yapılıyor. Kanada'nın Çin Büyükelçiliği suçlamaları reddetmişti.