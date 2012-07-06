Kanada'dan mültecilere: 2 bin dolar verelim ülkenize dönün

Kanada Sınır Güvenliği Ajansı, gönüllü olarak ülkeyi terk eden mültecilere 2 bin dolar verileceğini duyurdu. Toronto başlatılan pilot uygulamayla, mültecilerin kendi ülkelerinde yeni bir hayata başlamalarına yardımcı olunması amaçlanıyor.

Kanada Sınır Güvenliği Ajansı (CBSA) ve Uluslararası Göç Örgütü Kanada Temsilciliği, başlattıkları pilot programla, gönüllü olarak ülkelerine geri dönmek isteyen mültecilere 2 bin Kanada Doları (3600 TL) ve tek yön uçak bileti teklif etmeye başladı.

Toronto genelinde başlatılan pilot uygulama, göçmenlik mahkemelerinde görülen iltica davalarını kaybedenler ile bu aşamaya gelmemiş ama davasından gönüllü olarak vazgeçmek isteyen mültecileri kapsıyor.

CBSA'nın internet sitesinden duyurulan program için mültecilerin ülkelerinde yeni bir hayata başlamalarına yardımcı olmanın amaçlandığı kaydedildi.

20 Avrupa ülkesinde aynı uygulamanın olduğu belirtilen programın tanıtımında, İngiltere'nin iltica başvurusu reddedilenlere 6 bin dolar verdiği hatırlatıldı.

Öte yandan, ülkesinde ölüm tehlikesi olması nedeniyle Kanada'ya sığındığını beyan eden mültecilere 2 bin Kanada Doları ve uçak bileti teklif etmenin, onların bu fiyata ölüme razı olmalarını istemekle aynı anlama geldiği kaydedildi.

Çek Cumhuriyeti'nden Kanada'ya sığınan ve davasını kaybettiği için sınır dışı edilecek olan Miroslav Kaleja ve avukatı Max Berger, ''Kim 2 bin dolar için öldürülmek üzere ülkesine dönmek ister ki?'' yorumunda bulundu.

CBSA kayıtlarına göre, Kanada'ya 2009'da 106 bin 530, 2010'da da 98 bin 380 kişi iltica etti. Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı, tasarruf önlemleri kapsamında son olarak mültecilere verdiği ücretsiz ilk sağlık kontrolü hizmetine son vermişti.