Kanada'daki patlama uzaydan görüntülendi

NASA, Kanada'nın Quebec eyaletinde tren kazasının ardından meydana gelen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın uzaydan çekilmiş görüntülerini yayımladı.

Kanada'nın doğusundaki Quebec eyaletinde geçen hafta ham petrol taşıyan bir trenin devrilmesinin ardından meydana gelen patlamanın, uzaydan bile görülebildiği belirlendi

Patlama, uydudaki Görünür Kızılötesi Görüntüleme Işınölçer Düzeneği (VIIRS) ile elde edilen görüntülerde net bir biçimde görülebiliyor.

Montreal kentinin 250 kilometre doğusundaki Lac Megantic kenti yakınlarında meydana gelen kazanın ardından çıkan yangının çevredeki binalara sıçraması üzerine 30 ev kül olmuş, bölgede yaşayan yaklaşık 2 bin kişi tahliye edilmişti.

Bir haftadır devam eden arama çalışmalarında 20 kişinin cesedi bulunmuş, kayıp olan 30 kişiden ise umut kesilmişti.