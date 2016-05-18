Kanada'daki dev yangın dakikada 40 metre ilerliyor

Kanada tarihinin orman yangını ilerlemeye devam ediyor. Yetkililer, yangının 1 dakikada 40 metre hızla ilerlediğini açıkladı.

Bölgede bulunan yetkililerin yaptığı açıklamada, yangının başladığı günden bu yana 285 bin hektarlık alan kül oldu. Fort McMurray’ın kuzeyine yönelen yangının, her 1 dakikada 30 ila 40 metre hızla ilerlediği bildirilirken, bölgede bulunan 12 petrol alanında çalışan 8 bin işçi de tahliye edildi.

İtfaiyecilerin son derece riskli bir ortamda çalışma yaptıkları belirtilirken, tamamen söndürülmesinin birkaç hafta alacağı belirtiliyor.