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Dünya

Kanada'daki dev yangın dakikada 40 metre ilerliyor

Kanada'nın Alberta Eyaleti'ne bağlı Fort McMurray kentinde iki hafta önce başlayan yangın bölgesindeki 12 petrol alanında çalışan 8 bin işçi tahliye edildi

18 Mayıs 2016 03:23

Kanada tarihinin orman yangını ilerlemeye devam ediyor. Yetkililer, yangının 1 dakikada 40 metre hızla ilerlediğini açıkladı.

Bölgede bulunan yetkililerin yaptığı açıklamada, yangının başladığı günden bu yana 285 bin hektarlık alan kül oldu. Fort McMurray’ın kuzeyine yönelen yangının, her 1 dakikada 30 ila 40 metre hızla ilerlediği bildirilirken, bölgede bulunan 12 petrol alanında çalışan 8 bin işçi de tahliye edildi.

İtfaiyecilerin son derece riskli bir ortamda çalışma yaptıkları belirtilirken, tamamen söndürülmesinin birkaç hafta alacağı belirtiliyor.

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