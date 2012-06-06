Kanada'da yeni ceset parçaları bulundu

Kanada'da bulunan vücut parçalarının sevgilisini öldürüp parçalara ayırmakla suçlanan porno yıldızının davası ile ilgili olabileceğine inanılıyor.

Kanada polisi, okullarda içinde insan eli ve ayağı bulunan paketler ele geçirdiklerini açıkladı.

Ancak polis bulunan vücut parçalarının şüpheli Luka Rocco Magnotta'nın davası ile ilgili olup olmadığı hakkında yorum yapmadı.

29 yaşındaki porno film oyuncusu Pazartesi günü bir internet kafede tutuklanıp, Salı günü Berlin'de mahkemeye çıkmıştı.

Kanadalı yetkililer Magnotta'nın ülkesine iadesi için işlemleri başlattı.

Magnotta iade kararı çıkması durumunda itirazda bulunmayacağını söyledi.

Magnotta 33 yaşındaki Çinli öğrenci Jun Lin'i öldürmek ve daha sonra cesedini parçalara ayırıp bu parçaları Kanada'nın çeşitli siyasi partilerinin merkezlerine göndermekle suçlanıyor.

Cinayete kurban gittiğine inanılan Lin'in ailesi Montreal'e geldi ve yakında polisle görüşecek.



'Tramvatik olay'



Salı günü Kanada polisi içinde bir insan eli bulunan bir paketin Vancouver'in False Creek İlkokulu'nda bulunduğunu açıklamıştı.

İçinde bir insan ayağı bulunan benzer bir paket de aynı şehirdeki erkek okulu St George's da bulundu.

Vancouver polis şefi yardımcısı Warren Lemcke ''Okulların öğrencilerinin ya da çalışanlarının eylemlerde hedef olduğunu gösteren hiç bir kanıt yok. Ancak yaşananların hem çocuklar hem de öğretmenler için oldukça tramvatik bir deneyim olduğuna eminim'' dedi.

Jun Lin'in bir el ve ayağı Kanada'da politik parti binalarına gönderilmişti. Lin'in öteki eli ve ayağı ile başı halen kayıp.



''Yakaladınız beni''



Polis şüpheli Magnotta'nın 26 Mayıs'ta Montreal'den Paris'e uçtuğunu daha sonra da otobüsle Almanya'ya geçtiğini açıkladı.

Montreal Polis Şefi Ian Lafreniere şüpheliyi yakaladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Lafreniere ''Davanın başından beri şüphelinin interneti kendini övmek için kullandığının farkındaydık. Zaten yakalanmasının sebebi de internet oldu'' dedi.

Polis Şefi ''Onu hemen tanıdılar ve polise haber verdiler. Çünkü adamın fotoğrafları internetin heryerindeydi'' dedi.

Magnotta Berlin'in Neukoelln bölgesinde bir internet kafede kendisi ile ilgili haberleri okurken yakalandı.

İnternet kafenin sahibi ''Çalışanlardan biri onu gazetede gördüğü fotoğraf sayesind tanıdı'' dedi.

Magnotta'yı internet kafe çalışanı Kadir Anlayışlı teşhis etti.

Anlayışlı, şüphelinin kimliğinden emin olunca dışarı koştu ve yoldan geçen bir polis arabasını durdurdu.

Alman polisi Magnotta'nın 7 polis memurunu karşısında görünce ilk başta sahte bir isim vermeye çalıştığını ancak kısa süre sonra pes edip ''Yakaladınız beni'' dediğini söyledi.

Şüpheli biseksüel içerikli porno fimlerde oynayıp modellik yapıyordu.

Magnotta'nın öldürdüğüne inanılan Lin ise Montreal'de Concordia Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği eğitimi alıyordu.

Araştırmacılar internette yayınlanan ve bir adamın buz kıracağı ile öldürülmesini gösteren videonun Lin'in cinayetini gösterdiğine inanılıyor.

Magnotta Kanada'ya iade edilmesi durumunda cinayet ve Kanadalı politikacıları tehdit suçlamaları ile yargılanacak.

(BBC Türkçe)