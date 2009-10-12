Kanada'da uçak düştü: 4 ölü

Kanada;nın Ontario eyaletine bağlı Sudbury kentinde meydana gelen uçak kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.



Ontario Eyalet Polisi OPP;nin verdiği bilgiye göre, Kingston kentinde küçük uçakların inip kalktığı özel bir havaalanından Sudbury;ye gitmek üzere dün öğleden sonra havalanan Piper PA-28 tipi küçük yolcu uçağından, dün gece 22.30;a dek haber alınamadı.



Ontario;daki dünyaca ünlü Algonquin Ulusal Parkı;nın ormanlık arazisine düşen uçağın enkazına, ancak bugün sabaha karşı 04.00 sularında ulaşılabildi.



Uçaktakilerin anne, baba, kızları ve kızın erkek arkadaşı olduğu, uçağı babanın kullandığı belirtildi.



OPP görevlisi Carolle Dionne, uçağın düştüğü bölgenin tamamen ormanlık olması ve yol bulunmaması nedeniyle enkaza sağlık ve polis ekiplerini taşıyan helikopterle ulaşabildiklerini belirterek, “Şu an için uçağın düşme nedenini bilmiyoruz. Hava şartları ya da mekanik bir sorun neden olmuş olabilir. Ancak pilot dışındaki 3 yolcunun, uçak düşmeden atladıkları ve ağaçlara çarpmaları nedeniyle ağır darbeler aldıklarını sanıyorum" dedi.

