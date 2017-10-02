Kanada’da terör saldırısı, beş yaralı

İstanbul, 2 Ekim (DHA) – Kanada’nın Edmonton şehrinde yaşanan iki saldırının terör saldırısı kapsamında incelendiği Kanadalı yetkililer tarafından duyuruldu.

Pazar akşamı düzenlenin basın konferansında konuşan Kanada Atlı Polisi yetkilisi Marlin Degrand, Cumartesi akşamı yaşanana saldırıda, aracını bir polis barikatına sürerek bir polis memuruna çarpmış sonrasında ise aracından inerek yaralı memuru defalarca bıçaklamış olan saldırganın daha önce farklı suçlar sebebiyle tutuklanmış ve terör şüphesiyle takip edilmiş ancak daha sonra delil yetersizliği sebebiyle incelemesi devam ettirilmemiş bir Somalili mülteci olan Abdulahi Hasan Sharif olduğunu söyledi. Degrand, şüphelinin aracında bir IŞİD bayrağı bulunduğunu da ekledi.

Yaralanan polis memurunun tamamen iyileşeceği duyuruldu.

Pazar gecesi ise bir yol çevirmesinden kaçan şüphelinin aracını hızla yayaların üzerine sürerek dört kişiyi yaraladığı bildirildi.

Polis şefi Rod Knecht, “Bir polis aracının taktiksel manevrasıyla saldırganın aracı devrilerek, araç etkisiz hale getirildi.” derken, polis memurlarının bir sersemletici bomba ve şok tabancası kullanarak saldırganı etkisiz hale getirdiğini ekledi.

Saldırının bireysel bir saldırı olduğu düşünülüyor.

Olaydan sonra bir açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Şiddet içeren aşırılıkların toplumumuzda kök salmasına izin vermeyeceğiz.” dedi.

Kanada’daki Somalililer toplumu lideri Ahmed Ali ise, “O kişinin bizim toplumumuzda yeri yoktur.” dedi.

