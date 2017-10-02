T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kanada’da terör saldırısı, beş yaralı

İstanbul, 2 Ekim (DHA) – Kanada’nın Edmonton şehrinde yaşanan iki saldırının terör saldırısı kapsamında incelendiği Kanadalı yetkililer tarafından duyuruldu

02 Ekim 2017 15:27

İstanbul, 2 Ekim (DHA) – Kanada’nın Edmonton şehrinde yaşanan iki saldırının terör saldırısı kapsamında incelendiği Kanadalı yetkililer tarafından duyuruldu.
Pazar akşamı düzenlenin basın konferansında konuşan Kanada Atlı Polisi yetkilisi Marlin Degrand,  Cumartesi akşamı yaşanana saldırıda, aracını bir polis barikatına sürerek bir polis memuruna çarpmış sonrasında ise aracından inerek yaralı memuru defalarca bıçaklamış olan saldırganın daha önce farklı suçlar sebebiyle tutuklanmış ve terör şüphesiyle takip edilmiş ancak daha sonra delil yetersizliği sebebiyle incelemesi devam ettirilmemiş bir Somalili mülteci olan Abdulahi Hasan Sharif olduğunu söyledi. Degrand, şüphelinin aracında bir IŞİD bayrağı bulunduğunu da ekledi.
Yaralanan polis memurunun tamamen iyileşeceği duyuruldu.
Pazar gecesi ise bir yol çevirmesinden kaçan şüphelinin aracını hızla yayaların üzerine sürerek dört kişiyi yaraladığı bildirildi.
Polis şefi Rod Knecht, “Bir polis aracının taktiksel manevrasıyla saldırganın aracı devrilerek, araç etkisiz hale getirildi.” derken, polis memurlarının bir sersemletici bomba ve şok tabancası kullanarak saldırganı etkisiz hale getirdiğini ekledi.
Saldırının bireysel bir saldırı olduğu düşünülüyor.
Olaydan sonra bir açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Şiddet içeren aşırılıkların toplumumuzda kök salmasına izin vermeyeceğiz.” dedi.
Kanada’daki Somalililer toplumu lideri Ahmed Ali ise, “O kişinin bizim toplumumuzda yeri yoktur.” dedi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekim DHAKanadanın EdmontonKanadalıPazarKanada Atlı PolisiMarlin DegrandSomaliliAbdulahi Hasan SharifDegrandIŞİDYaralananPolisRod KnechtSaldırınınOlaydanKanada Başbakanı Justin TrudeauKanadadaki SomalililerAhmed

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24