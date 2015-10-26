Kanada'da tekne battı: 5 ölü



Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 27 yolcu ve mürettebat taşıyan "Leviathan II" isimli seyir teknesi dün Pasifik Okyanusu kıyısındaki Tofino limanından açıldı. Tekne limandan yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta henüz bilinmeyen bir nedenle acil yardım çağrısı verdi. Tekne, 10 metre derinliğindeki suda battı. 5 turistin cesedi çıkarıldı. 21 kişi kurtarıldı. Bir kişinin hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

Yolcular soğuktan dondu

Acil yardım çağrısı üzerine kaza yerine çok sayıda tekne yardıma gitti. CTV'ye konuşan Tofino Belediye Başkanı Josie Osborne, halkın kazazedelere yardım etmek için seferber olduğunu söyledi. Birçoğu soğuktan donma tehlikesi atlatan yolcuların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Uzmanlara göre balina seyir turunu düzenleyen "Jamie's Whaling Station & Adventure Center", sezonu önümüzdeki hafta kapatmaya hazırlanıyordu. Kazayla sonuçlanan sefer, bu sezonun son turlardan biriydi. Kaza sırasında hava ve deniz koşullarında sıra dışı bir durumun görülmediği belirtildi. Kanadalı yetkililer olayın soruşturulması için bölgeye müfettişler yolladı.

Batan teknenin özellikleri

İşletmeci şirketin internet sayfasında yer alan tanıtım bilgilerine göre, kazada batan tekne yaklaşık 20 metre uzunluğundaydı. Üç güverteli teknede aynı anda 46 kişi ağırlanabiliyordu.

Olayın meydana geldiği turistik belde Tofino, Kanada'nın batısındaki Britanya Kolumbiyası (British Columbia) eyaletinde, Vancouver Adası'nın batısında bulunuyor. Clayoquot Sound Doğal Yaşam Parkı, Tofino'nun yakınlarında yer alıyor.