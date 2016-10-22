Kanada'da restore edilen İsa heykeli 'Maggie Simpson'a benzetildi

Kanada'da bir Katolik kilisesinin dışında bulunan Meryem Ana ve bebek İsa heykelinde, İsa'nın kopan başının pişmiş kilden yeniden yapımı tartışmalara neden oldu. İsa heykeli restorasyonu Simpson'a benzetildi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Ste Anne des Pins Katolik Kilisesi'nde 10 yıldır bulunan heykel, birkaç yıl önce saldırıya uğramıştı. Onarılan heykel, 1 yıl önce tekrar hedef oldu, bu kez İsa'nın başı koparıldı. Aylarca başsız olarak duran heykel için, kilisenin rahibi Gerard Lajeunesse belediyeye talepte bulundu. Ismarlanan heykelin maliyetinin 7500 dolar olacağı belirtildi.

Gönüllü olarak onarmak istedi

Aynı dönemde Heather Wise isminde bir sanatçı kilisenin kapısını çaldı ve heykeli onarabileceğini söyledi. "Çok üzgün olduğunu ve heykeli onarmak istediğini" söyleyen Wise, üniversitede heykel eğitimi almış ancak daha önce hiç taşla çalışmamıştı. Yine de yardım etmek isteyen Wise, "Rahibin kapısını çaldım ve bunu birlikte yapmaya karar verdik" dedi.

İlk çalışması bu İsa heykeli oldu

Turuncu kille saatlerce çalışan Wise, "Kariyerimin başlangıcında İsa heykeli yapmak benim için bir onur" ifadelerini kullandı. Heykelin yeni başı, 2 hafta önce eklendi. Ancak tepkiler; acı, hayal kırıklığı ve şaşkınlık oldu.

Heykelin yeni başı yağmurda eridi

Rahip Lajeunesse büyük bir şaşkınlık yaşadığını, renk farkına inanamadığını söylerken, ilahiyat eğitimini bunun için almadığını belirtti. Heykelin yeni başı yağmurda hızla erirken, Rahip; "Bu bir başlangıç, umarım daha iyisi olacak, o tüm kalbiyle iyi bir şey yapmak istedi" dedi.

"İsa'nın neye benzediği bilinmediğinden..."

Heykelin başı, sosyal medyada Amerikan animasyon televizyon dizisi Simpsonlar'ın karakteri Maggie Simpson'a benzetildi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Meryem'in gözlerini neden kapattığına şaşmamak gerek" derken, İsa'nın neye benzediği bilinmediğinden yapılan heykelin büyük bir sorun olmadığı belirtiliyor. 2012'de İspanya'da da 120 yıllık bir İsa peygamber tablosu, 80 yaşında amatör bir kadın tarafından yapılan restorasyon çalışması sonrası tanınmaz hale gelmişti.