Kanada'da peçe yasağı kaldırıldı

Kanada Federal Temyiz Mahkemesi’nin kararıyla Kanada’da kadınların peçe takmasına getirilen yasak kaldırıldı. Dini gerekçelerle peçe takan Müslüman kadınların bu şekilde hem vatandaşlık yemin törenlerine katılabileceklerine hem de seçimlerde oy kullanabileceklerine hükmetti.

Kanada Ulusal Savunma Bakanı Jason Kenney'nin, 2011 yılında Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı yaptığı sırada başlattığı bir uygulama ile Müslüman kadınların vatandaşlık yemin töreni sırasında peçe takmalarına getirdiği yasak, geçen yıl Ekim ayında vatandaşlık yemini etmeyen Zunera İshaq isimli Pakistan asıllı göçmen bir kadın tarafından hukuksal alana taşınmıştı. Zunera İshaq, Kanada Devleti'ni mahkemeye vermiş ve Kanada Yüksek Mahkemesi de kadını geçen Şubat ayında haklı bularak, peçesi ile yemin edebileceğine hükmetmişti. Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper, Yüksek Mahkeme'nin kararına tepki göstermiş ve kararı temyize götürme kararı almıştı.

Başkent Ottawa'daki Federal Temyiz Mahkemesi, Kanada Adalet Bakanlığı avukatlarının açtığı davayı karara bağladı. Federal Temyiz Mahkemesi'nin üç hakimi, peçeyi serbest bırakan kararı oy birliği ile aldı. Mahkemeye taraf olarak katılan Zunera İshaq, Mahkeme Başkanı Yüksek Hakim Mary Gleason'ın kararı açıkladığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Mahkeme çıkışı gazetecilere konuşan Zunera İshaq, "Bugüne kadar yasal süreç nedeniyle vatandaşlık yemini edemedim. Şimdi vatandaş olmaya ve haklarımı kullanmaya gidiyorum" dedi.

Öte yandan Federal Temyiz Mahkemesi'nin kararını değerlendiren Muhafazakar Parti Sözcüsü Stephen Lecce, "Hükümet tüm yasal seçenekleri düşünüyor" demekle yetindi. Ülke genelinde 19 Ekim'de yapılacak federal seçimler için seçim kampanyasını sürdüren Başbakan Harper ve diğer siyasi parti liderleri ise, karara ilişkin henüz bir değerlendirme yapmadı. Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi Direktörü İhsan Gardee, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin bu konuda yasak getirmek için daha fazla uğraşmamasını belirterek, "Bu, vergi ödeyen halkın parasını, zamanını ve bekleyen hizmetlerini boşa harcamak olacaktır" diye konuştu.