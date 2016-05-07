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Dünya
Deutsche Welle

Kanada’da orman yangınları durdurulamıyor

Kanada’da yaklaşık bir haftadır devam eden orman yangınları bir türlü durdurulamıyor. Yangınlar nedeniyle on binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

07 Mayıs 2016 15:27


Şu ana dek Alberta eyaletindeki yangınlarda 100 bin hektardan fazla alanın yandığı bildirildi.

Cumartesi gecesine kadar yangının neredeyse iki kat daha fazla alana yayılmasından endişe ediliyor.

Yangından en çok etkilenen Fort McMurray kentindeki durumun ise oldukça gergin olduğu kaydedildi. 88 bin kişi tahliye edilerek güvenli bir bölgeye getirildi.

Kentin kuzeyindeki yaklaşık 25 bin kişinin ise durumu oldukça kritik, zira yangın nedeniyle güneye kaçış yolları kapalı.

Alberta, şu sıralar rekor kuraklık ve aşırı sıcaklık yaşıyor. Sıcaklık ortalama 30 derece civarında. 49 farklı bölgedeki yangını kontrol altına alabilmek için 1100 itfaiye görevlisi günlerdir mücadele diyor. Şu ana dek Fort McMurray'de yaklaşık 2 bin evin yandığı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KanadaAlbertaFort McMurrayDeutsche Welle Türkçe dpa/ape BS/SÖ

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