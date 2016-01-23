Kanada'da okula kanlı saldırı: 4 ölü



Polis tarafından yapılan açıklamada Saskatchewan eyaletine bağlı La Loche'da bir lisede meydana gelen silahlı saldırı olayında dört kişinin hayatını kaybettiği ve şüphelinin yakalandığı bildirildi. Saldırıda "çok sayıda kişinin" de yaralandığı belirtilirken yaralı sayısına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Vekaleten görevde bulunan La Loche'nin belediye başkanı Kevin Janvier okulda öğretmen olan 23 yaşındaki kızının da saldırıda hayatını kaybedenler arasında olduğunu söyledi.

Janvier ayrıca saldırganın okula gelerek ateş açmadan önce evde iki kardeşini öldürdüğünü açıkladı. Yetkililer saldırganın kimliğine ya da saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

La Loche saldırısı, toplu silahlı saldırıların sık yaşanmadığı Kanada'da uzun yıllar sonra düzenlenen en kanlı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti. Silah yasalarının ABD'den daha katı olduğu ülkede 1992'de Montreal'deki Concordia Üniversitesi'nde meydana gelen olayda saldırgan dört kişiyi öldürmüştü. Ülke tarihindeki en kanlı okul saldırısı ise 1989 yılında yine Montreal'de bulunan Montreal's Ecole Polytechnique'de 14 üniversite öğrencisinin ölümüyle sonuçlanmıştı.