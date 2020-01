Kanada'da mescide kundaklama girişimi

Kanada'nın Toronto kentinde bir mescit, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateşe verilmek istendi. Toronto İtfaiye Servisinden yapılan açıklamada, kentin Weston Caddesi üzerinde bulunan ve "The Reign of Islamic Da'Wah" (TROID) adını taşıyan mescidin bulunduğu bina için yangın ihbarı alındığı belirtildi.



Açıklamada, bölgeye 3 itfaiye aracı gönderildiği, binanın çatı kısmında başlayan yangının mescide ulaşmadan söndürüldüğü kaydedildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan Toronto polisi de yangının, binaya benzin dökülerek başlatıldığını ancak içerde herhangi hasara yol açmadığını söyledi.



Toronto Polisi Sözcüsü Victor Kwong, yangının "şüpheli" olarak değerlendirildiğini ve kundaklama kapsamında soruşturulma başlatıldığını bildirdi.



Mescide yönelik kundaklama girişiminin olduğu saatlerde, aynı bölgede bulunan Mason Merkezi'nin de yakılmak istendiğini ifade eden Kwong, olayla ilgili 36 yaşında bir kişinin gözaltına alındığını aktardı.



Polis, iki olayın birbiri ile bağlantılı olma ihtimali üzerinde duruyor.



Öte yandan, mescit yönetimi tarafından internetten sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "TROID, son on üç yıldır bölgesindeki inanç mozaiğinin önemli bir parçası olmuştur ve yerel topluluğun üyeleriyle güçlü bir dayanışma içindedir. Onlara nezaket ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Ayrıca aşırılık ve terörizmin tehlikelerini çürütmek için yürüttüğümüz çalışmalarımızla ön planda bulunuyoruz. Polisin olayı ciddiye aldığını görmekten memnuniyet duyuyoruz ve hizmet ve özverileri için onlara teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.