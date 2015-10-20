Kanada'da Liberallerin zaferi



Resmi olmayan sonuçlara göre, muhalefetteki Liberal Parti (LPC) 338 sandalyeli Kanada Federal Parlamentosu'nda 170'in üzerinde sandalye kazandı. LPC tek başına iktidara gelecek çoğunluğa ulaştı.

Kesintilerle de olsa 1968 – 1984 yılları arasında Kanada'nın kaderine başbakan olarak yön veren Pierre Trudeau'nun 43 yaşındaki oğlu Justin Trudeau LPC'ye liderlik ediyor.

Harper veda etti

Muhafazakârların adayı Stephen Harper yenilgisini kabul ederek Trudeau'yu tebrik etti. Harper, Muhafazakâr Parti (CPC) genel başkanlığından da istifa etti.

56 yaşındaki Stephen Harper, Calgary'de seçmenlerine veda konuşması yaptı. Harper, " Elimizden geleni yaptık ama yetmedi. Halk her zaman haklıdır. Hiçbir icraatımızdan pişmanlık duymuyoruz" dedi.

Trudeau 'gerçek değişim' sözü verdi

Justin Trudeau seçim zaferinin belli olmasının ardından Montreal'de yaptığı konuşmada "gerçek değişim" sözü verdi. Trudeau, "Tüm Kanadalıların başbakanı olacağım" dedi.

Justin Trudeau, zaferini şu sözlerle özetledi: Liberaller kazandı çünkü dinlemesini bildik. Korkunun üstesinden umutla geldik, alaycılığı sıkı bir çalışma, kötümserliği olumlu bir vizyonla giderdik. Kanadalıların hepsini bir araya getirdik.