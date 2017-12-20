Kanada'da Kuzey Kore zirvesi düzenlenecek

Kanada'nın başkenti Ottawa'da bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Kanadalı mevkidaşı Chrystia Freeland, düzenledikleri ortak basın toplantısında Japonya ve Güney Kore'den de temsilcilerin olacağı bir Kuzey Kore zirvesi düzenleyeceklerini açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, "Biz krize diplomatik çözümün gerekli ve mümkün olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Tillerson 16 Ocak'ta düzenlenecek zirvenin Kuzey Kore'yi nükleer porgramını müzakere etmek amacıyla masaya getirmek için üzerindeki baskıyı arttırmayı hedeflediğini söyledi. Tillerson bunun görüşmelere hazırlık anlamında "Kuzey Kore rejimi üzerine ek baskı yaratacak başka adımlar" da içereceğini kaydetti.

"Baskıyı artıracağız"

Tillerson, Kuzey Kore üzerindeki baskıyı artırmanın yollarını arayacaklarını belirterek şöyle devam etti:

"Kuzey Kore'ye uluslararası toplumdan ortak bir mesaj gönderiyoruz: Sizi bir nükleer silah ulusu olarak kabul etmeyeceğiz. Hepimiz ortak bir politika ve bir hedefi paylaşıyoruz. Bu da Kore yarımadasının doğrulanabilir bir şekilde nükleer silahlarının tasfiye edilmesidir."

Tillerson amacın Kuzey Kore ile müzakere olduğunun altını çizerek Beyaz Saray'ın diplomatik müzakereleri desteklediğini söyledi.

Freeland, Kanada ve ABD'nin de dünyanın geri kalanıyla aynı görüşte olduğunu belirterek “Kuzey Kore tehdidine yönelik bölgesel ve uluslararası çabalara ve ve BM Güvenlik Konseyi çalışmalarına tam destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye de katılıyor

Vancouver Grubu da adı verilen zirveye katılacak ülkeler arasında Türkiye, Avustralya, Belçika, İngiltere, Kolombiya, Etiyopya, Fransa, Yunanistan, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Filipinler, Güney Afrika ve Tayland bulunuyor.

Washington ile Pyongyang arasındaki gerginlik son aylarda yeniden tırmanmaya başlamış, Kuzey Kore BM kararlarını dikkate almayarak füze ve nükleer bomba geliştirme çalışmalarına devam etmişti.

Pyongyang, Eylül ayında şimdiye kadarki en güçlü yer altı nükleer denemesini gerçekleştirdiklerini duyurmuş ve peş peşe orta menzilli füze denemeleri yapmıştı. Kasım ayı sonunda denenen Hwasong-15 tipi taşıyıcı füzenin nükleer başlıkla ABD’nin herhangi bir yerindeki hedefi vurabilecek kapasitede olduğu açıklanmıştı.

AFP/dpa/SSB/HS

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