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BBC Türkçe

Kanada'da kasırgaya meydan okuyan adam viral oldu

Arkasından kasırga yaklaşırken sakince çimlerini biçmeye devam eden Theunis Wessels'in fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi çekti. Fotoğrafı paylaşan Wessels'in eşi Facebook'ta çok sayıda kişiden arkadaşlık isteği aldı.

29 Nisan 2018 20:30

Kanada'da, arkasından kasırga yaklaşırken sakince çimlerini biçmeye devam eden adamın fotoğrafı sosyal medyada viral oldu.

Alberta eyaletinin Three Hill kasabasında yaşayan Theunis Wessels'ın eşi Cecilia Wessels, eşinin kasırgadan haberdar olduğunu ancak hiç endişelenmediğini söyledi.

BBC'ye konuşan Wessels, cuma sabahı 9 yaşındaki kızı tarafından uyandırıldığını ve kızının yaklaşan kasırgaya rağmen babasının çimleri biçmeyi sürdürdüğünü söylediğini anlattı.

Bahçeye çıkarak eşine bakan ve fotoğrafını çeken Cecilia Wessels, eşinin ona "Herşey yolunda' dediğini ve sakince çim biçmeye devam ettiğini söyledi.

Wessels eşinin fotoğrafını Facebook'ta paylaşınca kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Bir kullanıcı "Bu gördüğüm en çılgın resim. Ha ha ha! Kasırganın evinizi yıkmadığına sevindim" derken bir diğeri Wessels'i "Çim biçicilerin Chuck Norris'i" olarak tanımladı.

Fotoğrafı 3 bin 500 kez paylaşılan Cecilia Wessels, 256 kişiden Facebook üzerinden arkadaşlık isteği aldı.

Evden doğuya doğru uzaklaşarak 5 dakika içinde gözden kaybolan kasırga ise kasabada sadece ufak çapta hasara neden oldu.

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