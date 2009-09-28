Kanada'da kadavra sıkıntısı!

Kanada'daki tıp fakültelerinde kadavra sıkıntısı çekildiği açıklandı.

Alberta eyaletindeki Calgary Üniversitesi, bugüne dek tıp fakültesi laboratuvar derslerinde kullanılmak üzere cesetleri bağışlanan 71 kişinin ailesi ile Queen's Park Mezarlığı'nda bir anma toplantısı düzenledi.

Calgary Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. John Bertram, anma toplantısında yaptığı konuşmada, yıllık 60 ila 70 arasında değişen ceset bağışının, artan öğrenci ve sınıf sayısı karşısında yetersiz kaldığını söyledi.

Tıp fakültelerinde son 10 yılda yeni programların açıldığını belirten Bertram, ''10 yıl önce de yıllık 60 ila 70 arası ceset bağışı alıyorduk, sayı halâ aynı. Gelişen koşullar ve yeni bilimsel araştırmalar, öğrenci sayısının artması sonucu açılan yeni laboratuvarlar daha çok kadavrayı gerekli kılıyor. İnsanların ceset bağışını, ölümün yaşama verdiği bir hediye olarak algılamalarını istiyorum'' dedi.

Törene katılan Calgary Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Sterling Sparshu da, ''Gelecekte yaşamın nasıl kurtarılacağını, ancak bugünün ölülerinden öğrenebiliriz'' diye konuştu.