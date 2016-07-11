Kanada'da hayat sanıldığı kadar güzel mi?

Önce Amerikalıların arayışı başladı...

ABD'de Mart ayında, Süper Salı olarak bilinen, 11 eyaletteki ön seçimde Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın yedi eyalette ipi göğüslemesi ardından rekor sayıda ABD vatandaşı, Google arama motorunda Kanada'ya taşınmakla ilgili aramalar yaptı.

Sonrasındaysa Amerikalıları İngilizler takip etti.

İngiltere'nin yüzde 52'ye karşı yüzde 48 oyuyla AB'den çıkmayı oyladığı günlerde 'Kanada'ya taşınma', Google aramalarında şimdiye kadar hiç olmadığı kadar arttı.

Her ne kadar birçok seçmen, ülkelerinin AB düzenlemelerini geride bırakmasını dört gözle beklese de hayal kırıklığına uğramış bazı İngilizler ise yurtdışına taşınmayı değerlendirmeye başladı.

Google News veri editörü Simon Rogers'a göre aranan ülkeler listesinin başında da Kanada bulunuyordu.

Şüphesiz, bazıları Kanada'nın nefes kesen doğası ve ferah geniş alanlarının çekiciliğine kapılıyor (Kanada yüzölçümü bakımından dünyadaki en büyük ikinci ülke).

Bunun yanında Kanadalılar yabancılara karşı dostane yaklaşımlarıyla ünlüler ve bizzat hükümet de göçmenlere karşı açık kapı politikasıyla övünüyor.

Ayrıca bir de Kanada Başbakanı Justin Trudeau var.

Çektiği şınavlarla, pandalarla çektirdiği fotoğraflarla ve kuantum hesaplama bilgisiyle dünya çapında sempati kazanan bir lider.

Ama tabi ki Kanada'yla ilgili bazı zorluklar da var.

BBC News'ten Jasmine Taylor-Coleman'ın hazırladığı, Kanada'nın belli başlı zorlukları listesi…

Sinekler

Kanada kış aylarında çok soğuk bir ülke ve şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı yerlerde sıcaklık -40 dereceye kadar düşebiliyor.

Ancak havalar ısındığında bile kapalı bir yerde kalmak için bir neden var.

Kanada toprakları, ülkenin sert iklimine adapte olmuş onlarca tür sivrisineği barındırıyor.

2014 yılında Kanada Kuzeybatı Toprakları'na yerleşen BBC Spor muhabiri Ollie Williams, "Buraya taşındığımda kimse bana bu sineklerden bahsetmemişti" diyor ve ekliyor:

"Hiçbir fikrim yoktu. Her nedense kafamdaki, yılın yarısından fazlası bir dönemde donmuş olan bir yerin, başparmağınız büyüklüğündeki kana susamış böceklerin evi olamayacağı düşüncesiydi. Bu konuda çok yanılmışım."

Geçim maliyetleri

Olli Williams, satış vergisi ya da faturalara eklenen bahşiş gibi ek ücretlere Amerikalıların alışık olacağını ancak bunun İngilizler için çok şaşırtıcı olduğunu belirtiyor.

"Kağıt üzerinde gördüğünüz masraf her neyse bu, sonunda kasada ödeyeceğinizden daha azdır. Neden bize İngiltere'de yapıldığı gibi son fiyatı yazılı olarak söylemiyorlar?" diyor Williams.

Bu arada günlük market fiyatları Kanada dolarının ABD doları karşısındaki performansına bağlı olarak değişiyor. Kanada'da tüketilen meyve sebzelerin büyük çoğunluğunun ithal ediliyor olması nedeniyle bunlar kur dalgalanmaları karşısında korunmasızlar.

ABD'den gelenler, Kanada'nın büyük bir petrol üretici olmasına rağmen, bu ülkedeki benzin fiyatlarını daha pahalı bulacaktır.

İngiltere'den gelenler ise muhtemelen daha çok, bira, şarap ve sert içkilerin (tıpkı benzin gibi) ne kadar çok vergilenmiş ve bu nedenle pahalı olduğuna şaşıracaktır.

Kanada'da nerede yaşandığına bağlı olarak alkollü içkilerle ilgili yasal düzenlemeler, bu içkilerin nerede satılacağını ve tüketileceğini de kısıtlamakta.

Yüksek ev fiyatları

Vancouver ve Toronto kentlerinde artan konut fiyatları, git gide daha fazla insan için ev sahibi olmayı zorlaştırıyor.

Bu konut köpüğünün çöküşe gidebileceğine dair endişeler dahi var.

Vancouver'daki ortalama konut fiyatları geçen yıla oranla yüzde 32'den fazla artarak 917 bin 800 Kanada dolarına ulaştı.

Toronto'da da bir evin Haziran ayındaki ortalama fiyatı bir yıl içinde yaklaşık yüzde 17 artarak 775 bin 400 dolar oldu.

Globe and Mail gazetesinin finans sayfası köşe yazarlarından Rob Carrick, "Yaşanacak en ilginç kentlerden ikisi olağanüstü pahalı konut piyasalarına sahip" diyor.

Carrick, bu konutları satın alabilecek yeteri kadar varlıklı insanın var olduğunu, ancak fiyatların orta ve alt sınıflar için çok yüksek olduğunu söylüyor.

Bazı uzmanlar İngiltere'deki Brexit nedeniyle daha fazla yabancı alıcının Kanada'ya gelebileceğini ve bunun büyümeyi sürdürmeye yardımcı olacağını belirtiyor.

Ancak ülkedeki birçok insan için bir ev sahibi olma ihtimali git gide azalıyor.

Kanada'ya yerleşenlerin bu kararı alma nedenlerinden bazıları

Sağlıklı yaşam tarzı

Kaliteli hava

Doğa

Meşhur dostane yaklaşım

LGBT hakları

Uzun yaşam süresi

Kadınlar için fırsatlar (Ülkedeki kabine bile cinsiyet açısından dengeli)

Gelir eşitsizliği

Birçok ülkede olduğu gibi Kanada'da da servet git gide daha fazla süper zenginlerin elinde toplanıyor.

Başbakan Justin Trudeau da seçim kampanyası sırasında, gelir eşitsizliğiyle mücadele etmeye söz vermişti.

Hükümetin hazırladığı ilk bütçede 45 bin dolar ila 90 bin dolar arasında gelir elde edenlerden kesilen vergiler de artırılmıştı.

Ancak Trudeau'yu eleştirenler daha fazlasını bekliyor.

Bu arada Nisan ayında Attawapiskat kabilesinden gelen toplu intihar haberleri, Kanada'nın 1,4 milyonluk Kızılderili toplumundaki yüksek yoksulluk ve tecrite de dikkat çekti.



Başbakan hâlâ kendini kanıtlıyor



Justin Trudeau, büyük bir popüler dalgayla seçildi ve seçilmesinden bu yanaki dokuz ay içerisinde uluslararası ünü iyice arttı.

Medyanın ilgisi, 44 yaşındaki başbakanın atletik yapısı ve fotojenik görüntüsü üzerinde yoğunlaştı.

Trudeau'nun bir milletvekilini 'itip kakması' ve de başka bir milletvekilineyse yanlışlıkla dirsek atması gibi olaylara rağmen popülaritesi yüksek kalmaya devam ediyor.

Ancak uzmanlar, Trudeau'nun ülkeyi yönetmede ne kadar başarılı olacağını söylemek için erken olduğu görüşünde.

Kanadalı yazar ve blogger Lauren Messervey, "Trudeau'nun, kurtulması gereken bir 'parlak çocuk' imajı var. Bana göre bu, yarardan çok zararına" diyor.

Messervey; Trudeau'nın hükümet yetkililerine, kamuoyuna ve uluslararası liderlere, kendisinin sadece bir parlak çocuktan daha fazlası olduğunu kanıtlaması gerektiğini söylüyor.