Kanada'da fok katliamı başladı!

T24 - Kanada'da her yıl yapılan fok avı, Nova Scotia eyaletinin Hay Island Limanı'nda başladı.





Geçen hafta izin verilmesine rağmen, hava şartlarının elverişsiz olması yüzünden limanda bekleyen 25 avcı teknesi, dün denize açıldı.

Vahşi avlanma yöntemleri nedeniyle tüm dünyadan tepki alan avcılar, bu yıl ilk kez küçük kalibreli silahlarla av yapıyorlar.

Avlayacakları hayvana bir el ateş eden avcılar, Kanada Federal Balıkçılık Bakanlığı görevlileri, veterinerler ve sivil toplum kuruluşu üyelerince de izleniyor.

Bakanlık bu yılki av kontenjanını 50 bin olarak açıkladı.

Kanada Federal Balıkçılık Bakan Gail Shea, fok avının 6000 ailenin geçim kapısı olduğunu belirterek, fok ürünlerine getirilen yasaklamalarla ilgili Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki girişimlerinin sürdüğünü açıkladı.

Bölgedeki fok sayısının hızla arttığına işaret eden Bakan Shea, yeni doğmuş yavruların avlanmasını yasakladıklarını ve bu yasağa uymayanların avdan menedileceğini kaydetti.

Öte yandan, beraberindeki hayvan hakları savunucuları ile birlikte bölgedeki avı izleyen Uluslararası Hayvanseverler Topluluğunun Kanada Temsilcisi Rebecca Aldworth, bakanlığın yasağına rağmen, yeni doğmuş yavruların avlandığını ileri sürdü.

Buna ilişkin ellerinde video kayıtları ve fotoğraflar olduğunu açıklayan Aldworth, "Avlanan fokların yüzde 97'si üç aylıktan küçük ve avı yasak olan yavrular. Bunların çoğu da bir aylık. Bakanlık isterse görüntüleri veririz" dedi.

Fok avı Mart sonuna kadar sürecek.



