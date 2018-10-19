Kanada'da esrar serbest bırakılınca stoklar 2 günde tükendi

Geçtiğimiz Çarşamba gününden itibaren keyif amaçlı esrar kullanımı, üretim ve satışının yasallaştığı ikinci ülke olan Kanada'da, daha bir hafta geçmeden stoklar tükendi.

TIKLAYIN - Kanada'da keyif amaçlı ilk esrarlar satıldı

Yasağın kalktığı saatten itibaren esrar satılan dükkanların önünde saatlerce kuyrukta bekleyen binlerce Kanadalı, daha ilk günden bir çok dükkanın elindeki stokları satın almıştı bile.

İnternet üzerinden esrar almaya çalışanlar da satış sitelerine aşırı yüklenme nedeniyle siparişlerini ya gecikmeli aldılar ya da alamadılar.

Buna bir de gelecek hafta yapılması beklenen posta grevi eklenince, esrar siparişini internet üzerinden verenlere, paketlerini almalarının beş gün sürebileceği uyarısı yapılmaya başlandı.

Fakat olumlu yönünden bakılırsa, esrarın cirosu da yüksek oldu. Yasağın kalktığı ilk gün sadece Kanada'nın en küçük eyaletlerinden Nova Scotia'da satışlar 506 bin Amerikan Doları civarında oldu.

Esrar stoklarının Newfoundland ve Saskatchewan ile kutup dairesindeki Nunavut bölgesinde de tükendiği bildiriliyor.

Çarşamba günü eli boş dönenlere bir gün sonra yeniden gelmeleri söylendiğinden Perşembe günü bir çok dükkanın önünde yeniden kuyruklar oluştu.

Esrar kullanımının yasallaştırılmasından tek kâr eden esrar satıcıları değildi.

Kanada esrarı yasallaştırdı yasallaştırmasına ama bazı sınırlamalar da hala yerli yerinde. Bu yüzden ilk cezalar da yağmaya başladı. Örneğin Matinoba'da araba kullanırken esrar içtiği belirlenen bir sürücüye 672 Kanada doları para cezası kesildi.

Winnipeg Emniyeti Trafik masasından bir yetkili, cezanın, esrarın yasallaştırılmasından 1 saat sonra kesildiğini söyledi.

Kanada'da her birinin yasal düzenlemeleri farklılıklar barındıran eyalet ve bölgeleri, aylardır yasağın kalkışına hazırlanıyorlardı.

Kanada esrarı neden yasallaştırdı?

Esrarın yasallaştırılması, iktidardaki Liberal Partili Başbakan Justin Trudeau'nun 2015'teki seçim vaatlerinden biriydi.

Trudeau, ülkede esrar kullanımını suç gören neredeyse yüz yıllık yasanın etkisiz kaldığını ve Kanada'nın dünyada en çok esrar kullanılan yerlerden biri haline geldiğini söylüyordu.

Başbakan yeni yasayla küçük yaştakilerin esrar kullanımının önleneceğini ve esrarın satışından elde edilen kârın da suç örgütlerinin elinden alınarak vergilendirileceğini savunmuştu.

Federal hükümet, yasallaşmayla birlikte vergi gelirlerinde 400 milyon dolarlık artış olacağını tahmin ediyor.

Kanada'da esrar kullanımı ilk olarak 1923'te yasaklanmış, ancak tıbbi amaçlı kullanım 2001'de serbest bırakılmıştı.

Diğer ülkelerde durum ne?

Kanada bu konuda Uruguay'ı izliyor. Uruguay 2013'te keyif amaçlı esrar kullanımını ve satışını yasallaştırarak, dünyada bunu yapan ilk ülke unvanını almıştı. Birkaç ABD eyaletindeki referandumda da aynı yönde sonuç çıktı.

Tıbbi amaçlı esrar kullanımı birçok Avrupa ülkesinde zemin kazanıyor. Portekiz ve Hollanda da esrar kullanımını suç olmaktan çıkarttı.

Güney Afrika'da da yüksek mahkeme, yetişkinlerin kamuya açık olmayan mekanlarda esrar kullanımını suç olmaktan çıkartmıştı, ancak satışı hâlâ yasak.

Zimbabve de Lesotho'nun ardından tıbbi amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran ikinci Afrika ülkesi oldu.

Sekiz ABD eyaleti; Colorado, Washington, Oregon, Alaska, Maine, Massachusetts, Nevada ve California da keyif ve tıbbi amaçlı esrar kullanımını serbest bıraktı.