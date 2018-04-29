Kanada'da eski iki dini lider çokeşlilikten suçlu bulundu

Kanada'da eski dini lider, Winston Blackmore ve eski kayınbiraderi James Oler çokeşlilikten suçlu bulundu. Blackmore'un 24, Oler'in ise 5 eşi olduğu belirtildi.

61 yaşındaki Blackmore ve 53 yaşındaki Oler, beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Her ikisi de eski psikopos olan Blackmore ile Oler, Kilise'den ayrılıp Mormon mezhebine dahil olmuşlardı.

Kanada basını tarafından en az 146 çocuğunun olduğu belirtilen Blackmore, kararın ardından gazetecilere yaptığı kısa açıklamada 'dinini yaşadığını ve bunun kendisi ve ailesi için çok önemli olduğunu' söyledi.

British Columbia Eyaleti'ndeki Bountiful bölgesinden olan Blackmore ve Oler, 1946'da kurulan ve 1500 takipçisi olan dini bir topluluğun mensupları.

Dönüm noktası olarak görülen dava, ülkede dini özgürlüklerin sınırının bir testi olarak görülüyor.

Kanada kanunlarına göre ülkede çokeşlilik yasadışı.

1990'lardan beri bu bin 500 kişilik topluluk ile ilgili polis soruşturması yürütüldüğü, ancak anayasal güvence altındaki dini özgürlükleri ihlâl etme endişesiyle mensuplarına ceza verilmediği kaydediliyor.

Britanya Kolumbiyası Eyaleti'ndeki Temyiz Mahkemesi 2011 yılında çokeşliliği yasaklayan kanunların Anayasa'ya uygun olduğuna ve dini özgürlükleri kısıtlamadığına hükmetti.

Federal mahkeme kararının, Kanada Yüksek Mahkemesi'ne taşınması bekleniyor.

Here ikisinin de çokeşli Mormonlardan ayrılan bir kolda eskiden dini görevli olarak görev yaptıkları belirtiliyor.