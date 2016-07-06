Kanada'da eski boksör ayı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu

Köpeğini gezdirirken 145 kiloluk bir ayının saldırısına uğrayan Kanadalı eski bir boksör, birkaç yumrukla ayıyı uzaklaştırdı ve ciddi bir yara almadan kurtuldu.

61 yasındaki Rick Nelson, Kanada’nın Ontario eyaletinde köpeğiyle birlikte yürüyüş yaparken çalılıkların arasında bir yavru ayı fark ettiğini anlattı.

Yavru ayının hemen ardından bulunan anne ayının, çalılıktan çıkıp kendisine saldırdığını aktaran Nelson, saldırıya yumruklarıyla karşılık verdiğini, boksörlük geçmişinden edindiği dövüş yetenekleri sayesinde kavgadan yalnızca yüzünde ve göğsünde ufak sıyrıklarla ayrıldığını belirtti.

Nelson’ın yumruklarına hedef olan anne ayının ise burnunun kanadığı bildirildi.

Kanada basınına konuşan Nelson, "Ayı uzaklaştıktan sonra arkama döndüm ve hiçbir şey olmamış gibi devam edip yavru ayıyı takip ettim. Gerçekten şanslıydım" diyor.

Nelson ayrıca, anne ayıyla kavga etmek zorunda kalmış olsa da insanların ayılardan korkmasını istemediğini söylüyor.

Olayın üzerine Kanada Orman Bakanlığı, bu gibi ayı saldırılarının ender görüldüğünü söyledi.

Ontario eyalet yönetimi ise ayıların genellikle insanlara yaklaşmaktan kaçındığını belirtti.