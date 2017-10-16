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Dünya

Kanada’da drone yolcu uçağına çarptı

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Ekim (DHA) – Kanada’da inmekte olan bir yolcu uçağına bir drone çarptı

16 Ekim 2017 20:37

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Ekim (DHA) – Kanada’da inmekte olan bir yolcu uçağına bir drone çarptı. Kanada Ulaştırma Bakanı Quebec’teki Jean Lesage Uluslararası Havalimanı’na inmek üzere olan bir yolcu uçağına uzaktan kumanda edilen bir drone’un çarpmasının ardından drone operatörlerinin havalimanlarından uzak durmaları konusunda uyardı.
Bakan, Marc Garneau Skyjet Aviation adlı charter havayollarının yolcu uçağına çarpan droneun modeli hakkında bilgi vermedi; ancak, çarpışmanın uçağa hafif bir hasar verip inişin güvenliğini etkilemediğini aktardı.
Yerel basındaki haberlere göre drone yolcu uçağına uçak pistten yaklaşık 3 bin metre uzaklıkta ve 450 metre yükseklikteyken çarptı.
Kanada’da drone operatörleri 90 metrenin altında ve havalimanlarından en az 5.5 km uzaklıkta uçuş yapmak zorundalar, aksi takdirde 25 bin Kanada doları ceza alabiliyorlar.
Otoriteler uçağa çarpan drone’un operatörünü aramayı sürdürüyor. Yetkililere göre drone pervanelerden birine çarpmış veya jet motorlarından birine girmiş olsa sonuç sıradan değil korkunç bir kaza olabilirdi.

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