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Yaşam

Kanada'da domuz gribi vakası 520'ye çıktı

19 Mayıs 2009 10:27

Kanada'da domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü ile ilgili doğrulanmış vaka sayısı 481'den 520'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Meksika'ya seyahat etmenin artık risk taşımadığı" ifade edilirken, Meksika'dan gelenler için uygulanan sağlık taraması da sürüyor.

Kanada Halk Sağlığı Direktörü David Buttler-Jones, vaka sayısının 520'ye çıkmasına rağmen domuz gribi salgınının yavaşladığını söyleyerek, Meksika'ya seyahat edecekler için konulan uyarının kaldırıldığını bildirdi.

Başkent Ottawa'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Buttler-Jones, mevsim şartları itibariyle yaşanabilecek en kötü durumun atlatıldığını söyledi.

Buttler-Jones, "bütün gelişmeler, ekiplerimiz tarafından en ince ayrıntılarına kadar izleniyor. Salgın Nisan sonu ve Mayıs başı diyebileceğimiz dönemde çıktı. Bu zaman aralığında virüsün kuluçka dönemini tamamlayıp, ikinci aşamaya geçmesi gerekirdi. Şu ana kadar bu yönde bir gelişme saptanmadı. Bu da, salgının yavaşladığı anlamına geliyor" diye konuştu.

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