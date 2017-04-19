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BBC Türkçe

Kanada'da dev buzdağı turistlerin ilgi odağı oldu

Kanada'nın Newfoundland adasındaki bir kasabanın sahiline yüzerek yaklaşan dev buzdağı turistlerin ilgi odağı haline geldi

19 Nisan 2017 16:22

Kanada'nın CBC televizyonu Paskalya Bayramı sırasında Ferryland kasabasında buzdağını görüntülemek isteyen profesyonel ve amatör fotoğrafçılar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanmasını haberleştirdi.

Newfoundland and Labrador bölgelerinin sahilleri "buzdağı vadisi" olarak biliniyor. Her ilkbaharda Kuzey Kutbu'ndan kopan buz blokları aşağı doğru sürükleniyor.

Buzdağları genelde denizin altındaki buzlara kitleniyor ve ilkbaharın sonu ya da yazın başına kadar aynı noktada kalabiliyor. Ferryland belediye başkanı Adrian Kavanagh yerel basına bu dev buzdağının yerine oturduğunu ve bir süre kalabileceğini söyledi.

Bu geniş buzdağı sahil kıyısına yakın bir noktayı kendine mesken edinmiş görünüyor.

Buzdağlarının kitlelerinin çoğu suyun altında bulunuyor ve bazen sahile doğru sürüklenirken karaya oturabiliyorlar.

CBC Radyo'suna konuşan turizm sektöründe çalışan bir kişi bunun tur operatörleri için iyi bir haber olduğunu söyledi. Buzdağlarının karaya oturdukları noktaya ulaşmanın kolay olduğu belirtiliyor.

Buzdağı mevsimi bu sene yüzlerce yüzen buzdağı nedeniyle oldukça hareketli geçiyor. Atlas Okyanusu'na bu yıl normalden daha fazla sayıda buz dağı iniyor.

Reuters Fotoğrafları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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