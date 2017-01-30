Kanada'da cami saldırısı sonrası gözaltılar

Kanada'nın Quebec kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yaralılardan beşinin durumunun ciddi olduğu, üç kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Emniyet yetkilileri, Quebec İslami Kültür Merkezi'nde gerçekleşen olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Akşam namazı sırasında gerçekleşen saldırı sırasında camide yaklaşık 50 kişinin olduğu ifade edildi.

Polis zanlıların kimliğine ya da niyetlerine dair bir açıklama yapmazken kimi basın kaynaklarında 20-30 yaşlarında oldukları belirtildi.

Kentte yayınlanan yerel bir gazete olan Le Soleil'de saldırganlardan birinin 27 yaşında olduğu ve Quebecli ismi taşıdığını iddia etti. Aynı gazete, saldırganlardan birinin de Kalaşnikof taşıdığını öne sürdü.

Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak ise bir zanlının Fransız-Kanadalı Alexandre Bissonnette diğer zanlının ise Fas kökenli Mohamed Khadir olduğunu kaydetti.

Aynı zamanda zanlılardan birinin Laval Üniversitesi'nde öğrenci olduğu öne sürüldü.

Zanlılardan birinin camide yakalandığı, diğerinin polisle işbirliği yapmak adına bir saat sonra teslim olduğu kaydedildi.

Dini merkezin yetkilisi olan Mohamed Yangui, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, saldırı sırasında camide olduğunu ancak kaç kişinin yaralandığını bilmediğini söyledi.

Radyo Kanada'ya konuşan görgü tanıkları, iki kişinin camide bulunan onlarca insanın üzerine ateş açtığını açıkladı.

Quebec Eyaleti Başbakanı Philippe Couillard, halkın güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemin alındığını ifade ederek, "Quebec'in Müslüman inancı taşıyan halkının yanındayız" dedi.

Aynı zamanda camiye sosyal medyada da büyük bir destek kampanyası başlatıldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 'terör' saldırısı olarak nitelediği 'korkakça' olayı kınadığını açıkladı.

Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, "İbadet ve sığınak niteliği taşıyan bir merkezde Müslümanlara gerçekleşen bu terörist saldırısını kınıyoruz. Bu kadar anlamsız bir şiddeti görmek yürek burkuyor. Çeşitlilik bizim gücümüz, dini hoşgörü biz Kanadalıların çok önem verdiği bir değer" dedi.

Trudeau aynı zamanda, "Müslüman Kanadalılar, bizim ulusal kumaşımızın önemli bir parçası, böylesine anlamsız hareketlerin bizim topluluklarımızda, şehirlerimizde ve ülkemizde yeri yok" ifadesini kullandı.

"Quebec Büyük Camii" olarak bilinen merkez, Haziran ayında kapısına bırakılan bir domuz başı ile gündeme gelmişti.