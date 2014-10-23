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Dünya

Kanada'da bir haftada ikinci saldırı; bir asker öldü, parlamento basıldı!

Kanada'da bir haftada ikinci kez yaşanan saldırılar sonrası 'terör alarmı' en üst seviyeye çıkarıldı

23 Ekim 2014 10:09

Kanada'nın başkenti Ottawa'da bir saldırgan, Parlamento binasının yakınındaki savaş anıtında nöbet tutan bir askeri vurdu. Ardından Parlamento binasına giren kişiyle polis arasında silahlı çatışma yaşandı.

Silah sesleri Parlamento'da büyük bir karmaşa yaşanmasına neden oldu. Polis silahlı saldırganın vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Saldırganın tarafından vurularak ağır yaralanan askerin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Ancak başka saldırganların olaya karışıp karışmadığı bilinmiyor. Bu nedenle kentte polis tedbirleri devam ediyor.

Birkaç binayı koridora alan polis, bu binalarda oturanların pencere ve çatılardan uzak durmasını söyledi. Basın toplantısında konuşan Kanada polisi, "tehlikenin devam ettiğini" ve belirtti.

İsmini vermek istemeyen bir Kanadalı yetkili, öldürülen saldırganın adının Michael Zehaf-Bibeau olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili Kanada Dışişleri Bakanı John Baird bir tweet attı ve "Az önce John Kerry (ABD Dışişleri Bakanı) ile görüştüm. Kendisine mesajım şu oldu: "Bu yüzden sizinle birlikteyiz. Böylece kararlılığımız daha da güçleniyor" dedi.

 

Bu hafta yapılan 2. saldırı

 

Ülkede Pazartesi günü, kısa süre önce Müslüman olan Kanada vatandaşı Martin Couture Rouleau, aracıyla bir askeri ezerek öldürmüştü.

Bunun üzerine ülkede terör alarmı bir üst seviyeye çekilmişti.

Parlamento saldırısı, bu karardan saatler sonra gerçekleşti.

Kanada bu bu ay başlarında ABD öncülüğündeki IŞİD koalisyonuna katılacağını açıklamıştı.

Yetkililer, "internette radikal gruplarla artan görüşmeler" nedeniyle terör alarmının yükselttiğini söylüyor.

 

'Türkiye'ye giderken pasaportuna el konuldu'

 

Pazartesi günü aracını iki askerin üzerine süren ve birini ezerek öldüren Martin Couture Rouleau'nun Temmuz ayında Türkiye'ye gitmeye çalıştığı; ancak yetkililerin pasaportuna el koyduğu öğrenildi.

Polisin de radikal İslam bağlantıları nedeniyle polis tarafından tutuklandığı ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı belirtildi.

Kısa süre önce Müslümanlığa geçen Rouleau'nun Türkiye üzerinden radikal İslamcı örgütlere katılmayı hedeflediği ifade edildi.

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