Kanada'da bir haftada ikinci saldırı; bir asker öldü, parlamento basıldı!

Kanada'nın başkenti Ottawa'da bir saldırgan, Parlamento binasının yakınındaki savaş anıtında nöbet tutan bir askeri vurdu. Ardından Parlamento binasına giren kişiyle polis arasında silahlı çatışma yaşandı.

Silah sesleri Parlamento'da büyük bir karmaşa yaşanmasına neden oldu. Polis silahlı saldırganın vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Saldırganın tarafından vurularak ağır yaralanan askerin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Ancak başka saldırganların olaya karışıp karışmadığı bilinmiyor. Bu nedenle kentte polis tedbirleri devam ediyor.

Birkaç binayı koridora alan polis, bu binalarda oturanların pencere ve çatılardan uzak durmasını söyledi. Basın toplantısında konuşan Kanada polisi, "tehlikenin devam ettiğini" ve belirtti.

İsmini vermek istemeyen bir Kanadalı yetkili, öldürülen saldırganın adının Michael Zehaf-Bibeau olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili Kanada Dışişleri Bakanı John Baird bir tweet attı ve "Az önce John Kerry (ABD Dışişleri Bakanı) ile görüştüm. Kendisine mesajım şu oldu: "Bu yüzden sizinle birlikteyiz. Böylece kararlılığımız daha da güçleniyor" dedi.

Bu hafta yapılan 2. saldırı

Ülkede Pazartesi günü, kısa süre önce Müslüman olan Kanada vatandaşı Martin Couture Rouleau, aracıyla bir askeri ezerek öldürmüştü.

Bunun üzerine ülkede terör alarmı bir üst seviyeye çekilmişti.

Parlamento saldırısı, bu karardan saatler sonra gerçekleşti.

Kanada bu bu ay başlarında ABD öncülüğündeki IŞİD koalisyonuna katılacağını açıklamıştı.

Yetkililer, "internette radikal gruplarla artan görüşmeler" nedeniyle terör alarmının yükselttiğini söylüyor.