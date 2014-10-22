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Dünya

Kanada'da parlamento binasında çatışma

Kanada'da parlamento binası yakınlarında bir askeri vuran saldırgan, parlamento binası içinde girdi

22 Ekim 2014 21:20

Kanada’da parlamento binası yakınlarındaki Ulusal Savaş Anıtı’nda bir asker vuran saldırgan, parlamento binasının içine kaçtı. Vurulan askerin yaralandığı açıklandı. Kanada Başbakanı Stephen Harper’ın parlamento binasından güvenli bir şekilde ayrıldığı belirtildi.

Görgü tanıkları polisin, şüpheliyi parlamentonun bulunduğu merkezin içine kadar kovaladığı ve içeriden 30 kadar ateş sesi geldiğini söyledi.

Polis, en az bir silahlı saldırganın, parlamento binasının çatısına çıktığını açıkladı.

Hükümet binalarının kapıları kilitli hale getirilirken, polis ve özel harekat timi olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

İki gün önce Montreal yakınlarında bir saldırgan arabasıyla iki Kanadalı askere çarpmış, olayda bir asker hayatını kaybetmişti. Olay üzerine ülkedeki terör tehdit seviyesi düşükten orta dereceye çıkarılmıştı.

 

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