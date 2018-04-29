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BBC Türkçe

Kanada'da bir araç kaldırıma çıktı: 9 ölü, 16 yaralı

Kanada'nın Toronto kentinde beyaz bir minibüs, kaldırımda yürüyen yayaların arasına girdi. En az 9 kişinin yaşamını yitirdiği olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğu henüz bilinmiyor.

29 Nisan 2018 20:30

Kanada'nın Toronto kentinde beyaz bir minibüs, kaldırımda yürüyen yayaların arasına girdi.

Toronto Emniyet Müdür Yardımcısı Peter Yeun, olayda en az dokuz kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yeun, aracın sürücüsünün de gözaltında olduğunu söyledi.

Olayın bir kaza mı, yoksa saldırı mı olduğu netlik kazanmadı.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, düzenlediği basın toplantısında, olayda ölü ve yaralılar olduğunu belirtirken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.

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Kanada TorontoEnTorontoEmniyet Müdür Yardımcısı Peter YeunKamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale

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