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Dünya

Kanada'da aile içi şiddet: 9 ölü

9mm'lik bir tabanca kullanan katil, cinayetleri işledikten sonra Edmonton'un kuzeyindeki bir restoranda kendisini vurdu

31 Aralık 2014 14:27

Kanada'nın Edmonton kentinde bir kişinin altı yetişkin ve iki çocuğu vurduktan sonra intihar ettiği açıklandı. Polis, üç ayrı mekanda toplam 9 kişinin öldüğü olayı "aile içi şiddetten doğan anlamsız bir toplu cinayet" olarak nitelendirdi.

9mm'lik bir tabanca kullanan katil, cinayetleri işledikten sonra Edmonton'un kuzeyindeki bir restoranda kendisini vurdu. Olayla ilgili olarak aranan yok.

Edmonton Emniyet Müdürü Rod Knecht cesetlerden yedisinin aynı evde bulunduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Knecht düzenlediği basın toplantısında, cinayetlerin planlı ve kasıtlı olarak işlendiğini, bir çete işi değil olmadığını, "trajik bir aile içi şiddet vakası" gibi göründüğünü kaydetti.

Şu anda kamuya yönelik bir tehdit olmadığını vurgulayan Knecht, cinayetleri işledikten sonra intihar eden kişinin 1987'den bu yana sabıkalı olduğunu da açıkladı.

Emniyet yetkililerine göre Edmonton'da yaşanan, kentte 1956'dan bu yana görülen en kanlı olay.

 

'Korkunç manzara'

 

Polis, önce Pazartesi akşamı yerel saatle 18.00 sularında Edmonton'un güneyindeki bir evde Cyndi Duong adlı 37 yaşındaki bir kadının cesedini buldu.

Daha sonra 20.30 sularında kentin kuzeyindeki bir adreste şiddetli bunalım geçiren bir erkeğe ilişkin ihbarlar aldı ama bu kişiyi verilen adreste bulamadı.

Ancak bu adrese gece yarısından sonra yeniden giden polis bu kez üç kadın, iki erkek ve iki çocuk cesediyle karşılaştı.

Edmonton Emniyet Müdürü Rod Knecht, 39 yıllık meslek hayatında böyle korkunç bir manzarayla karşılaşmadığını söyledi.

Salı sabahı erken saatlerde ise Edmonton'un kuzey doğusundaki bir restoranda eşkali daha önce hakkında ihbarlar gelen bunalımdaki erkeğe uyan bir kişinin cesedi bulundu.

Polis Cyndi Duong dışında hayatını kaybeden diğer kişilerin ve katilin adlarını ise henüz açıklamadı.

 

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