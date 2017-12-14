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Dünya

Kanada’da 25 yolcunun olduğu uçak düştü

Nafiz Albayrak / New York, 14 Aralık (DHA) - Kanada’da Fond-du-Lac’tan kalkan West Wind Havacılık şirketine ait ATR42 tipi uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düştü

14 Aralık 2017 12:41

Nafiz Albayrak / New York, 14 Aralık (DHA) - Kanada’da Fond-du-Lac’tan kalkan West Wind Havacılık şirketine ait ATR42 tipi uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. 
Uçağın içinde bulunan 22 yolcu ve üç mürettebat kazadan sağ olarak kurtuldu.
Düştükten sonra bir kilometrelik uçurumdan kayarak aşağı inen yolculardan bazılarının yaralandığı belirtildi. 
West Wind Havacılık sözcüsü Rick Philipenko KKI motorlu ATR 42 tipi uçağın Stony Rapids’e gitmek için Fond du Lac’tan kalktığını ancak kalkıştan kısa bir süre sonra Saskatchewan bölgesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğünü duyurdu. 
Uçakta bir bebek yolcunun da bulunduğunu belirten Philipenko, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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