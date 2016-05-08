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Dünya
Deutsche Welle

Kanada'da 200 bin hektarlık alan kül oldu

Kanada’da yaklaşık bir haftadır süren orman yangınlarında 200 bin hektarlık alan yandı. Yangın hızla yayılmaya devam ediyor.

08 Mayıs 2016 15:58


Kanada'nın Alberta eyaletinde meydana gelen orman yangınları giderek yayılıyor. Yedi gündür süren yangınlar nedeniyle 100 bin kadar kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve yakın zamanda evlerine geri dönmelerinin mümkün olmadığı bildiriliyor.

Geçen pazar günü Fort McMurray kenti yakınlarında başlayan yangın o kadar hızlı yayıldı ki kent sakinleri evlerini güçlükle terk edebildi. Kentin büyük bölümünün artık var olmadığı kaydediliyor.

Yetkililer, yangın Fort McMurray'i aşıp kuzeydoğuya doğru ilerlemeye başlasa da kente geri dönmenin hala çok tehlikeli olduğunu vurguluyor.

Tahliye edilenler kent yakınında kamp kurdu. Bazı kent sakinleri ise yetersiz bilgi verilmesinden şikâyetçi. İtfaiye şefi Darby Allen yaptığı açıklamada, “Bize gelen telefonlardan biliyoruz, evleriniz hakkında bilgi alamamaktan ötürü kızgınsınız. Gerçekten bu durum üzerinde çalışıyoruz, zorlu bir süreç“ şeklinde konuştu.

Yangın nedeniyle 200 bin hektarlık alanın yok olduğu bildirildi. Yangın hızla yayılmaya devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KanadaAlbertaFort McMurrayDarby AllenDeutsche Welle Türkçe Reuters BS/EC

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