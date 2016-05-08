Kanada'da 200 bin hektarlık alan kül oldu



Kanada'nın Alberta eyaletinde meydana gelen orman yangınları giderek yayılıyor. Yedi gündür süren yangınlar nedeniyle 100 bin kadar kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve yakın zamanda evlerine geri dönmelerinin mümkün olmadığı bildiriliyor.

Geçen pazar günü Fort McMurray kenti yakınlarında başlayan yangın o kadar hızlı yayıldı ki kent sakinleri evlerini güçlükle terk edebildi. Kentin büyük bölümünün artık var olmadığı kaydediliyor.

Yetkililer, yangın Fort McMurray'i aşıp kuzeydoğuya doğru ilerlemeye başlasa da kente geri dönmenin hala çok tehlikeli olduğunu vurguluyor.

Tahliye edilenler kent yakınında kamp kurdu. Bazı kent sakinleri ise yetersiz bilgi verilmesinden şikâyetçi. İtfaiye şefi Darby Allen yaptığı açıklamada, “Bize gelen telefonlardan biliyoruz, evleriniz hakkında bilgi alamamaktan ötürü kızgınsınız. Gerçekten bu durum üzerinde çalışıyoruz, zorlu bir süreç“ şeklinde konuştu.

Yangın nedeniyle 200 bin hektarlık alanın yok olduğu bildirildi. Yangın hızla yayılmaya devam ediyor.