Kanada’ya Moderna Covid-19 aşısının ilk dozları ulaştı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Moderna'nın Covid-19 aşısının ilk dozlarının Kanada'ya ulaştığını açıkladı.

Kanada'nın federal sağlık yetkilileri, dün önce Moderna Covid-19 aşısının onaylandığını duyurmuş ve aşıların ilk dozlarının yapılan anlaşmaya göre 48 saat içinde ulaştırılması şartı konmuştu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Moderna'nın Covid-19 aşısının ilk dozlarının bugün Kanada'ya ulaştığını sosyal medyasından paylaşan duyurdu. Trudeau, bugün Moderna şirketinden ay sonuna kadar alınması beklenen 168 bin dozluk ilk kısmın ulaştığını belirtti.

Moderna aşısının Pfizer'in Covid-19 aşısından saklama koşulları bakımından daha elverişli olması sayesinde dozların güvenle saklanabileceği belirtiliyor.

Trudeau, ayrıca tüm Kanada'ya dağıtımı yapılacak olan Moderna aşısının atılan diğer büyük bir adım olduğunu aktardı. (İHA)