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Dünya

Kanada, Türkiye'ye yaptığı askeri ihracatını askıya aldı

06 Ekim 2020 00:08

Kanada, Dağlık Karabağ çatışmalarında Ankara'nın Azerbaycan'a temin ettiği silahlarda kendi askeri teçhizatın kullanıldığı iddiası üzerine, Türkiye için askeri ihracat lisansını askıya aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Kanada teknolojisinin kullandığı iddialarını araştırmak için Türkiye'ye bu alanda yapılan ihracat için lisanların askıya alınmasını istedim" ifadelerini kullandı.

Euronews'in haberine göre, açıklamanın devamında, "Kanada, Dağlık Karabağ'da devam eden ve sivil kayıplara yol açan çatışmadan endişe duymaya devam ediyor" dendi.

Geçtiğimiz günlerde Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Türkiye'ye verdikleri askeri teçhizatın Dağlık Karabağ'a sevk edildiğine dair iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Barış Pınarı Harekâtı'nda silah satışı durdu

Kanada, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Suriye'nin kuzeyinde 'Barış Pınarı Harekâtı'na başlamasının ardından Ankara'ya silah satışını askıya aldı.

Ancak Kanada, Türkiye'ye askeri malzeme ihracatına mayıs ayında yeniden başlamıştı.

Kanada'dan Türkiye yapılan silah ihracatının 2018'de 87 milyon Kanada dolarına çıktığı belirtiliyor.

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