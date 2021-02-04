Kanada, Trump yanlısı aşırı sağcı Proud Boys'u terör örgütleri listesine aldı

Kanada, terörist örgütler listesine, aralarında geçen ay ABD Kongre binasına yapılan baskında adından çok söz edilen radikal sağcı "Proud Boys" isimli grubun da bulunduğu 13 yeni grup ekledi.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, halkın güvenliğini sağlamak için yapılması gereken ne varsa yapacaklarını söyledi. Blair, aralarında Proud Boys'un (Gururlu Çocuklar) da bulunduğu 13 yeni aşırılık yanlısı grubu terörist örgütler listesine ekleyerek varlıklarını dondurduklarını ve onlarla bağlantılı kişiler için cezai yaptırımlara gideceklerini ifade etti.

Kanada’da federal hükümet, 6 Ocak'taki ABD Kongre Binası baskınının ardından muhalefetin iç terör tehdidinin yeniden değerlendirme çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı.