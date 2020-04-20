Kanada tarihinin en kanlı silahlı saldırısı: Nova Scotia'da en az 16 kişi öldürüldü

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Kanada'da bir noktada polis kılığına da giren bir silahlı saldırgan, ülkenin Nova Scotia bölgesinde 16 saat içerisinde 16 kişiyi öldürdü. Bu Kanada tarihinin en kötü silahlı saldırısı oldu.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nden (RCMP) yapılan açıklamaya göre saldırı, geçmişte protezci olarak çalışan 51 yaşındaki Gabriel Wortman tarafından gerçekleştirildi. Wortman'ın polis üniforması giymesinin yanı sıra, arabasını da bir polis aracına benzetmeye çalıştığı bildirildi.

Polis, Wortman'ın öldürüldüğünü belirtirken, CTV'ye yapılan açıklamada saldırganın kim tarafından öldürüldüğü açıklanmadı.

RCMP Komiseri Brenda Lucki, saldırıların Nova Scotia'nın farklı yerlerinde gerçekleştirildiğini ve saldırgan hariç en az 16 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Saldırganın bir terör bağlantısı bulunmadı.

Polis, Wortman ile saldırıda hayatını kaybeden "bazı kişilerin" hiçbir bağlantısı olmadığını, saldırganın motivasyonunun ne olduğu hakkında bir fikirleri olmadığını açıkladı.

Nova Scotia'da da Kanada'nın geri kalanında olduğu gibi "evde kalma emri" bulunuyor. Saldırganın Portapique kasabasındaki bazı evleri de hedef aldığı düşünülüyor. Reuters'un aktardığına göre cumartesi akşamı evlere yapılan saldırılar sonucunda polis ile Wortman arasında çatışma yaşandı.

RCMP'nin Suç Operasyonları Şefi Chris Leather, "Toplam ölü sayısının tam olarak kaç olduğunu kesin olarak bilmiyoruz" dedi.

ABD'ye kıyasla daha sıkı silah kontrol yasalarına sahip Kanada'da silahlı saldırılar daha nadir görülüyor. 1989 yılında Montreal'deki École Polytechnique Katliamı'nda 15 kadın hayatını kaybetmişti. Wortman dün, ülke tarihinin en kanlı saldırısını gerçekleştirmiş oldu.