Kanada Senatosu keyif amaçlı esrarın yasallaşmasını kabul etti

Kanada Senatosu, esrarın keyif amaçlı kullanımının yasallaştırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti ve yasağın kalkmasının önündeki en önemli yasal engel aşıldı.

Kanadalı senatörler, altı ay boyunca süren incelemenin ardından yapılan oylamada tasarıyı 30'a karşı 56 oyla kabul etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, esrarın bu yaz yasallaşacağını vaat etmişti.

Böylece Kanada, keyif amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran ilk G7 ülkesi olacak. Tıbbi amaçlı esrar kullanımı ülkede 2001'den bu yana yasaldı.

Senato'daki oylamanın ardından, tasarı parlamentoya geri gönderildi. Milletvekilleri şimdi, Senato'da tasarıya eklenen onlarca değişikliği kabul edip etmemeye karar verecek.

Trudeau hükümeti, yerli senatörlere tasarı hakkındaki kaygıları konusunda güvenceler vermişti.

Yerli senatörler, tasarıyla birlikte Kanada'nın yerli halklarının akıl sağlığı ve bağımlılık sorunlarına daha fazla kaynak ayrılmasını istiyordu.

Kanadalılar'ın tasarının yasalaşması ve yasal olarak keyif amaçlı esrar alabilmeleri için 12 hafta kadar beklemeleri gerekebilir.

Esrarın satışı konusundaki düzenlemelere ve kullanıcıların kamusal alanlarda esrar içip içemeyeceğine eyalet ve bölge yönetimleri karar verecek.

Tahminlere göre yasal esrar satın alınabilmesi Ağustos ya da Eylül başında mümkün olabilecek.

Özellikle genç Kanadalılar, dünyanın en çok esrar kullananları arasında.

Hükümet sıkı bir düzenleme rejimiyle yapılacak yasal esrar satışının, esrarın gençlere ulaşmasını zorlaştıracağını, suç örgütlerini önemli bir gelir kaynağından mahrum bırakacağını ve polisle adalet sistemi üzerindeki baskıyı azaltıp, kamu sağlığını iyileştireceğini söylüyor.