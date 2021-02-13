Kanada Savunma Kurmay Başkanı'nın 7 beyaz erkek yöneticisiyle verdiği "çeşitlilik mesajı" tepki çekti

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Birçok ülkede farklı özel ve resmi kurumlar, gelecek dönemlerde daha fazla azınlık mensubuna yöneticilik rolü vermeyi planladığını açıklıyor. Geçen sene ABD'de başlayıp dünya geneline yayılan ırksal eşitlik talep eden protestolardan sonra Kuzey Amerika ülkeleri resmi açıklamalarında daha sık çeşitlilik vurgusu yapmaya başladı. Yine Kanada'nın yeni Savunma Kurmay Başkanı Art McDonald bu vurguyla bir açıklama yaparken 8 beyaz erkeğin olduğu bir fotoğraf paylaşınca tepki topladı.

Ülkenin üst düzey savunma yetkilileriyle yaptığı toplantıdan sonra McDonald, "Çeşitlilik, kaynaşma ve kültür değişikliği bizim operasyonel mükemmeliyet hedefimizle uyumsuz değil. Üst düzey yöneticilerimin kültür değişikliğine liderlik edeceğime inanıyorum. Çeşitlilik bizi daha güçlü yapar, insanları dahil etmek kurumumuzu güçlendirir" yazdı.

McDonald'ın bu açıklamaya eklediği fotoğrafta kendisiyle birlikte 7 beyaz erkek yöneticisini koyması tepki çekti.

Komedyen Rob Gill konuyla ilgili tweetinde, "Çeşitlilik derken saç dökülmesinin farklı evrelerinde olan erkeklerin çeşitliliğinden mi bahsediyorsunuz?" yazdı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Bu beyaz erkekler cidden çok çeşitli. Bazılarının saçı yok. Biri maydonozdan nefret ediyor" ifadelerini kullandı.